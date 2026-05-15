321 مليون درهم الدخل التشغيلي لـ«الأنصاري» خلال الربع الأول

أعلنت شركة الأنصاري للخدمات المالية، المدرجة في سوق دبي المالي، عن تحقيق زيادة بنسبة 9% على أساس سنوي في الدخل التشغيلي خلال الربع الأول من عام 2026، ليصل إلى 321 مليون درهم، بدعم من نمو حجم العمليات عبر معظم قطاعات الأعمال إلى جانب توحيد نتائج شركة «بي إف سي».

وفي المقابل تراجع صافي الأرباح بعد الضريبة 29% على أساس سنوي إلى 77 مليون درهم، نتيجة انخفاض حجم المعاملات في بعض القطاعات.

وتراجعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 123 مليون درهم، مع تسجيل هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك عند 38.4%.

وبلغت شبكة المجموعة 441 فرعاً في كل من الإمارات والبحرين والكويت والهند حتى 31 مارس 2026، وشهدت القنوات الرقمية نمواً متسارعاً، حيث ارتفعت نسبة التحويلات المنفذة إلى 29% من الإجمالي مقارنة بنسبة 24% خلال الربع الأول من عام 2025، كما ارتفع إجمالي حجم المعاملات الرقمية بنسبة 69% على أساس سنوي.