الجمعة 15 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«غرف دبي» تبحث تعزيز التعاون مع «المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية - جيانغسو»

«غرف دبي» تبحث تعزيز التعاون مع «المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية - جيانغسو»
15 مايو 2026 16:34

 
دبي (الاتحاد)
عقدت غرف دبي اجتماعاً مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية - جيانغسو، وذلك بهدف مناقشة سبل تطوير التعاون التجاري والاستثماري بين دبي والصين، وذلك بحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، ووانغ شانهوا، رئيس مجلس إدارة المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية - جيانغسو، ورئيس غرفة التجارة الدولية الصينية - جيانغسو.
وبحث الجانبان آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية ذات الإمكانات العالية لدفع الشراكات التجارية والاستثمارية.
وقال محمد علي راشد لوتاه، إن الغرف تحرص على ترسيخ علاقات التعاون الاقتصادي مع المدن والمقاطعات الصينية، لا سيما جيانغسو، بما يخدم المصالح المشتركة لمجتمعات الأعمال، من خلال تعزيز التواصل بين الشركات، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، وفتح آفاق أوسع أمام الشراكات النوعية التي تدعم نمو التبادل التجاري وترفع تنافسية القطاع الخاص في دبي والصين.
ويأتي تنظيم اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي تنظمها الغرف مع مختلف الجهات الصينية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري الثنائي بين الجانبين.

أخبار ذات صلة
«دبي للشركات العائلية» يستعرض سبل تعزيز قدرة الشركات على التكيف مع المتغيرات
«غرف دبي» تبحث التعاون مع «المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية- فوجيان»
غرفة دبي
آخر الأخبار
بقرار من حمدان بن محمد.. تعيين مساعد للمدير التنفيذي لقطاع الإسكان بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان
علوم الدار
بقرار من حمدان بن محمد.. تعيين مساعد للمدير التنفيذي لقطاع الإسكان بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان
اليوم 17:55
هزاع بن زايد يزور محمد أحمد المحمود في مجلسه بمنطقة العين
علوم الدار
هزاع بن زايد يزور محمد أحمد المحمود في مجلسه بمنطقة العين
اليوم 18:23
«الثقافة والسياحة» تُطلق مبادرة «الموسيقى في المدينة»
الترفيه
«الثقافة والسياحة» تُطلق مبادرة «الموسيقى في المدينة»
اليوم 18:12
شرطة أبوظبي تحذر السائقين من القيادة في بعض الظروف
علوم الدار
شرطة أبوظبي تحذر السائقين من القيادة في بعض الظروف
اليوم 18:04
نهائي إنتر ولاتسيو الأعلى في إيرادات التذاكر والأقل مشاهدة تلفزيونية!
الرياضة
نهائي إنتر ولاتسيو الأعلى في إيرادات التذاكر والأقل مشاهدة تلفزيونية!
اليوم 18:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©