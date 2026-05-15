الجمعة 15 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«جمارك أبوظبي» تسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والمرونة الاقتصادية

15 مايو 2026 16:48

 
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت جمارك أبوظبي تقرير الأداء السنوي لعام 2025، الذي يعكس مستوى متقدماً من الإنجاز المؤسسي، ويؤكد نجاح استراتيجيتها في دعم تنافسية الإمارة وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، من خلال منظومة متكاملة من الحلول الذكية والخدمات المتقدمة.
وأظهر التقرير تحقيق جمارك أبوظبي نسبة 93% في مؤشر الأداء العام، و100% في معدل الأداء الإستراتيجي، استناداً إلى 31 مؤشراً استراتيجياً، ما يعكس كفاءة التخطيط والتنفيذ ومواءمة الأهداف المؤسسية مع التوجهات الاقتصادية للإمارة.
وسجلت إنجازاً بنسبة 100% في أداء المؤشرات الإستراتيجية المرتبطة بمحور الاقتصاد ضمن خطة إمارة أبوظبي، ما يرسخ دورها شريكاً استراتيجياً في دعم مستهدفات التنمية الشاملة.
ويأتي ذلك في ظل استمرار الأداء القوي للتجارة الخارجية غير النفطية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 415.4 مليار درهم خلال عام 2025، بنسبة نمو 36% مقارنة بعام 2024، إلى جانب ارتفاع عدد البيانات الجمركية بنسبة 17%، ما يؤكد حيوية اقتصاد أبوظبي ويعزز مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والأعمال والاستثمار.
وأظهر تقرير الأداء تحقيق الإدارة العامة نسبة 91% في مؤشر التناغم الوظيفي، و94% في مؤشر جودة الخدمات، إضافة إلى 94% في معدل رضا المخلصين والتجار، ما يعكس كفاءة بيئة العمل ومواصلة تقديم خدمات عالية الجودة تلبي تطلعات المتعاملين، ويؤكد نجاح جهودها في تسهيل الإجراءات وتبسيط رحلة المتعامل.
وأوضحت جمارك أبوظبي، أن هذه النتائج تأتي ثمرة نهج مؤسسي قائم على الابتكار والاستباقية وتبني أحدث التقنيات، ما يسهم في دعم استدامة الأعمال وتعزيز مرونة القطاع التجاري، وينسجم مع رؤية أبوظبي في تنمية اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، مؤكدة التزامها بمواصلة تطوير منظومتها الجمركية، وتعزيز شراكاتها مع القطاعين العام والخاص، لدعم تنافسية الإمارة وترسيخ مكانتها العالمية في مجال الخدمات الجمركية واللوجستية.

