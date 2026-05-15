الجمعة 15 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تعاون بين «الإمارات لريادة الأعمال» و«غرفة أم القيوين»

تعاون بين «الإمارات لريادة الأعمال» و«غرفة أم القيوين»
15 مايو 2026 16:50


أبوظبي (الاتحاد)
وقَّعت جمعية الإمارات لريادة الأعمال، أمس، مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي، ودعم منظومة ريادة الأعمال الوطنية من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، والاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة لدى الجانبين.
وقَّع المذكرة عن الغرفة عبدالله سيف الحساوي، عضو مجلس الإدارة، رئيس مركز ريادة الأعمال في الغرفة، فيما وقّعها عن الجمعية ثامر القاسمي، عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي للجمعية.
وتهدف المذكرة التي تم توقيعها في مقر الغرفة، إلى ترسيخ شراكة استراتيجية تسهم في دعم المشاريع الناشئة، وتعزيز بيئة الأعمال في الدولة عبر تطوير آليات تعاون مشتركة، تخدم رواد الأعمال، وتدعم نمو مشاريعهم.
وتشمل مجالات التعاون تبادل المعرفة والخبرات وبناء شراكة مؤسسية تسهم في الاستفادة من الإمكانات المتوافرة لدى الطرفين، إلى جانب بحث سبل دعم المشاريع الناشئة، والتعاون في مجالات التسويق، وتنظيم الفعاليات المتخصصة بريادة الأعمال.
وتتضمن المذكرة تقديم برامج تدريبية ودورات تخصصية لأصحاب المشاريع الناشئة؛ بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم في إدارة وتنمية أعمالهم، إضافة إلى التعاون في تنفيذ البحوث والدراسات والاستشارات ذات الصلة، وتطوير آليات مشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه رواد الأعمال.
وتشمل مجالات التعاون كذلك التنسيق في الإعلانات والمنشورات المشتركة للتعريف بالأنشطة والبرامج التنموية، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في الدولة.
وأكد الجانبان أن مذكرة التفاهم تمثل إطاراً عاماً للتعاون المشترك، بما يسهم في تيسير بيئة الأعمال، وتعزيز الاستثمار، ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات.

أخبار ذات صلة
«غرفة أم القيوين» تستعرض مبادراتها الصناعية خلال «اصنع في الإمارات 2026»
«ستارت إيه دي» و«نيويورك أبوظبي» تعلنان الفائزين في «ريادة الأعمال»
ريادة الأعمال
غرفة تجارة وصناعة أم القيوين
آخر الأخبار
بقرار من حمدان بن محمد.. تعيين مساعد للمدير التنفيذي لقطاع الإسكان بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان
علوم الدار
بقرار من حمدان بن محمد.. تعيين مساعد للمدير التنفيذي لقطاع الإسكان بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان
اليوم 17:55
هزاع بن زايد يزور محمد أحمد المحمود في مجلسه بمنطقة العين
علوم الدار
هزاع بن زايد يزور محمد أحمد المحمود في مجلسه بمنطقة العين
اليوم 18:23
«الثقافة والسياحة» تُطلق مبادرة «الموسيقى في المدينة»
الترفيه
«الثقافة والسياحة» تُطلق مبادرة «الموسيقى في المدينة»
اليوم 18:12
شرطة أبوظبي تحذر السائقين من القيادة في بعض الظروف
علوم الدار
شرطة أبوظبي تحذر السائقين من القيادة في بعض الظروف
اليوم 18:04
نهائي إنتر ولاتسيو الأعلى في إيرادات التذاكر والأقل مشاهدة تلفزيونية!
الرياضة
نهائي إنتر ولاتسيو الأعلى في إيرادات التذاكر والأقل مشاهدة تلفزيونية!
اليوم 18:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©