«الإمارات دبي الوطني» يتلقّى الموافقات التنظيمية والحكومية لإتمام صفقة «آر بي إل»





دبي (الاتحاد) أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن تلقيه موافقة حكومة الهند على صفقة بنك «آر بي إل» الاستراتيجية، وبذلك يكون حصل على جميع الموافقات التنظيمية والحكومية اللازمة لإتمام صفقة استحواذه الاستراتيجية على حصة أغلبية مسيطرة في بنك «آر بي إل ليمتد».

ويُمثّل هذا الإنجاز خطوة محورية نحو الاستكمال الوشيك لهذه الصفقة، التي تُعد واحدة من أبرز الاستثمارات العابرة للحدود في قطاع الخدمات المالية في الهند.تم الإعلان عن الصفقة لأول مرة في 18 أكتوبر 2025، حيث يمثّل استثمار بنك الإمارات دبي الوطني في بنك «آر بي إل»، والبالغ نحو 3 مليارات دولار (ما يعادل حوالي 268.5 مليار روبية هندية)، أكبر عملية زيادة رأسمال عبر حقوق الملكية في القطاع المصرفي الهندي، كما يُعد محطة بارزة تُمثّل أول استحواذ لمؤسسة مصرفية أجنبية على حصة أغلبية في بنك هندي مربح.

ويشكّل الحصول على جميع الموافقات تأكيداً واضحاً على متانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، ويُعرب بنك الإمارات دبي الوطني عن خالص تقديره للدعم الذي قدّمته الجهات الحكومية والتنظيمية في كلا البلدين. كما يعكس الدعم من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها برؤية استراتيجية بعيدة الأمد وثقتها في خطط التوسع الدولي للبنك.

وتُظهر الجهات التنظيمية والحكومية في الهند التزاماً قوياً باستقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية وطويلة الأجل في القطاع المالي في الهند. وتُعد هذه الموافقة التي حصل عليها البنك اليوم، محطة بارزة ترسّخ مكانة الهند كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال العالمية، وتؤكد حرص الحكومية الهندية الدائم على تطوير منظومة مالية متقدمة تواكب نمو أحد أسرع الاقتصادات الكبرى في العالم.استناداً إلى الزخم المتنامي في تدفقات الأفراد والتجارة والاستثمارات بين الهند ومنطقة الخليج، وتماشياً مع استراتيجية بنك الإمارات دبي الوطني لترسيخ مكانته كمجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وجنوب آسيا، فقد اختار بنك الإمارات دبي الوطني الهند كسوق رئيسية لدعم توسّعه الدولي.

كما أن التواجد في السوق الهندية، عبر مؤسسة مصرفية عريقة مثل بنك «آر بي إل»، من شأنه أن يعزّز حضور البنك بشكل نوعي، ويدعم قدرته على تلبية احتياجات عملائه في دولة الإمارات العربية المتحدة وعبر شبكته الإقليمية والدولية.

وفي هذا السياق، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يواصل بنك الإمارات دبي الوطني نموّه وتوسيع شبكته، وتعزيز حضوره في أسواق إقليمية واعدة كالهند، إننا نتقدم بجزيل الشكر والامتنان للقيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة لدولة الهند الشقيقة ودولة الإمارات اللتين مكّنتا تحقيق هذا الإنجاز البارز. ويؤكد هذا الإنجاز الناجح لصفقة الاستحواذ على العلاقة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين، ومما يعكس التعاون الاستراتيجي والتجاري لدولة الإمارات، وإننا نتطلع إلى تعزيز حضورنا في الدولة وخدمة عملائنا، بإطلاق المرحلة التالية من نمو بنك الإمارات دبي الوطني».

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني: «يمثّل حصولنا على موافقة حكومة الهند محطّة مهمّة في مسيرة بنك الإمارات دبي الوطني، ونحن ممتنون للحكومة وللمؤسسات التنظيمية التي تفاعلت مع هذه الصفقة، ما أتاح لنا بدء عملية دمج بنك 'آر بي إل' ضمن المجموعة. كما نتوجّه بشكر خاص إلى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لما أرسته من رؤية طموحة تهدف إلى تسريع النمو، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز التنافسية العالمية. وتؤكد مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني التزامها بأن تكون شريكاً طويل الأمد في نمو الهند، من خلال توفير رأس المال والقدرات والربط اللازم لتعزيز الفرص المستقبلية».

من جانبه، قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: «يسرّنا حصولنا على موافقة حكومة الهند لإتمام الاستحواذ التاريخي لبنك الإمارات دبي الوطني على بنك 'آر بي إل'، ونتقدم بجزيل الشكر للحكومة وللمؤسسات التنظيمية المعنية على تفاعلها وحرصها على إتمام هذه العملية. كما يعكس هذا الإنجاز الرؤية الاستراتيجية للقيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي أدركت منذ وقت طويل إمكانات الهند ودعّمت تعزيز الروابط الاقتصادية الأعمق بين بلدينا. إن هذه الموافقة تضعنا في صدارة أحد أهم ممرات التجارة والثروة والاستثمار، فيما يعزّز قدرتنا على خدمة العملاء عبر اثنين من الاقتصادات الأكثر ديناميكية في العالم، كما يدعم التدفقات المالية بين البلدين».