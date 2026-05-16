الذهب عند أدنى مستوى في أكثر من أسبوع

تراجع الذهب "الجمعة" إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع، متأثرا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وصعود الدولار.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.3 بالمئة إلى 4541.91 دولار للأوقية بحلول الساعة 1540 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ الرابع من مايو.

كما تراجعت الأسعار بنحو 3.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 3.2 بالمئة إلى 4535 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هوت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 8.6 بالمئة إلى 76.27 دولار للأوقية، فيما تراجع البلاتين بنسبة 3.9 بالمئة إلى 1976.54 دولار، وهبط البلاديوم بنسبة 1.7 بالمئة إلى 1412.11 دولار.