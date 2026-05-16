الأحد 17 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«غرف دبي» تبحث تعزيز التعاون مع «مونتينيغرو»

17 مايو 2026 02:45

دبي (الاتحاد)

بحثت غُرف دبي، مع وفد من جمهورية مونتينيغرو «الجبل الأسود»، برئاسة معالي مايدا أدجوفيتش، وزيرة الأشغال العامة، سبل الارتقاء بالعلاقات الاستثمارية المشتركة، وتعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة، بما يخدم المصالح المشتركة لمجتمعي الأعمال في دبي ومونتينيغرو. 
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن اللقاء يعكس الحرص المشترك على تطوير العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص جديدة للتعاون في مجال الاستثمار بالبنية التحتية في مونتينيغرو، ومساعدة شركات دبي على التوسع في السوق هناك.
وأكد التزام غرف دبي بدعم شركات جمهورية مونتينيغرو وتمكينها من الاستفادة من المقومات التنافسية التي توفرها دبي، بما في ذلك بنيتها التحتية المتقدمة، وبيئتها الاستثمارية المحفّزة، بما يسهم في تعزيز توسُّعها نحو الأسواق الإقليمية والعالمية. وأضاف أن غرف دبي تواصل العمل على تعزيز قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال في دبي وجمهورية مونتينيغرو، وفتح المجال أمام شراكات اقتصادية واستثمارية مستدامة تسهم في الاستثمار في قطاع البنية التحتية الذي تمتلك فيه دبي خبرات واسعة.
وتناولت مباحثات الجانبين سبل تعزيز حركة الاستثمار المتبادلة، وفرص تطوير الشراكات بين الشركات.

