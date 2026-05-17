«أوبن أيه آي» تطلق إصداراً من أداة البرمجة «كودكس» للهواتف المتحركة



أعلنت شركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأميركية «أوبن أيه آي» اعتزامها إطلاق إصدار للهواتف المتحركة من أداة البرمجة «كودكس»، بعد عام تقريباً من إطلاقها، بدمجها في تطبيق المحادثة الآلية «شات جي بي تي»، وهو ما يسمح للمستخدمين مراقبة وإدارة تطورات تدفق أعمالهم عن بُعد.

وتتيح الخاصية الجديدة للمستخدمين معاينة بيئات «كودكس» بصورة فورية على أي جهاز يعمل عليه التطبيق.

وأشارت الشركة إلى أن هذا التحديث مازال في مرحلة تجريبية، وهو متاح لكل فئات تطبيق «شات جي بي تي» على الأجهزة التي تعمل بنظامي التشغيل «آي أو إس» و«أندرويد».

وقالت «أوبن أيه آي»، في بيان، إن هذا يتجاوز مجرد القدرة على التحكم عن بُعد في مهمة واحدة أو إرسال مهام جديدة إلى جهاز الكمبيوتر، إذ يمكن من خلال الهاتف المتحرك، العمل على جميع سلاسل العمليات، ومراجعة المخرجات، والموافقة على الأوامر، وتغيير النماذج، أو بدء مهام جديدة.

وأتاحت «أوبن أيه آي»، في الشهر الماضي، لأداة «كودكس» إمكانية التشغيل في الخلفية على بيئات سطح المكتب، ما يتيح للأداة إنجاز مهام متنوعة بشكل مستقل، بحسب موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

وكانت شركة «أنثروبيك» المنافسة لـ «أوبن أيه آي» قد أطلقت في فبراير الماضي خاصية مماثلة تتيح للمستخدمين مراقبة عمل برنامج «كلود كود» التابع لها عن بُعد.