الذهب يستقر مع ارتفاع العوائد

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع توجه المستثمرين لشراء المعدن النفيس بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى له في ​أكثر من شهر ونصف الشهر في أعقاب مخاوف من التضخم أدت إلى انهيار في سوق السندات العالمية.

وبحلول الساعة 0608 ⁠بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4536.45 ​دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى ​له ‌منذ 30 مارس في ⁠وقت ​سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.5 بالمئة إلى 4539.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 74.98 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1963.88 دولار، ​وهبط البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1396.14 دولار.



