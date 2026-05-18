الإثنين 18 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

38 % نمواً في إيرادات «بي إتش إم كابيتال» خلال الربع الأول

38 % نمواً في إيرادات «بي إتش إم كابيتال» خلال الربع الأول
18 مايو 2026 15:19

 
دبي (الاتحاد)
سجّلت «بي إتش إم كابيتال»، خلال الربع الأول من العام الجاري إيرادات إجمالية بلغت 61.9 مليون درهم، بارتفاع نسبته 38% على أساس سنوي، فيما بلغ صافي الأرباح 13.8 مليون درهم، محققاً نمواً بنسبة 22% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغت حقوق المساهمين 523 مليون درهم، بزيادة نسبتها 3% مقارنة بنهاية عام 2025.
كما أسهمت الشركة في فتح 18,484 حساباً جديداً في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي خلال الربع الأول، بما يمثل 42% من إجمالي الحسابات الجديدة المفتوحة في السوقين وفق بيان الشركة.
وقال الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، رئيس مجلس إدارة شركة بي إتش إم كابيتال، إن نتائج بي إتش إم كابيتال خلال الربع الأول من عام 2026 تعكس قوة التوجهات الاستراتيجية للشركة، إلى جانب متانة ومرونة أسواق المال الإماراتية، مضيفًا أنه رغم التحديات الإقليمية، تواصل دولة الإمارات إثبات استقرارها الاقتصادي ونضجها المؤسسي، بما يعزّز مكانتها كواحدة من أكثر المراكز المالية مرونة على مستوى العالم، مؤكداً الالتزام بمواصلة دعم تطور أسواق المال الإماراتية، وتعزيز وصول المستثمرين إلى الفرص الاستثمارية، والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
من جانبه، قال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي إتش إم كابيتال، إن نتائج الربع الأول تعكس استمرار الزخم القوي عبر مختلف أنشطة الشركة الرئيسية، مع نمو متواصل في الإيرادات والربحية، لافتاً إلى أن استحواذ الشركة على 42% من إجمالي الحسابات الجديدة المفتوحة في سوقي أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي يعكس ثقة المستثمرين في بي إتش إم كابيتال.
 

أخبار ذات صلة
21.8 مليون درهم أرباح «بنك الاستثمار» الربعية بنمو 96%
760.7 مليون درهم إيرادات «سيراميك رأس الخيمة» خلال الربع الأول
أرباح
آخر الأخبار
تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة يوم عرفة وعيد الأضحى
تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة يوم عرفة وعيد الأضحى
اليوم 13:37
اختتام احتفالات متحف العين باليوم العالمي للمتاحف بعد برنامج ثقافي استمر ثلاثة أيام
التعليم والمعرفة
اختتام احتفالات متحف العين باليوم العالمي للمتاحف بعد برنامج ثقافي استمر ثلاثة أيام
اليوم 17:31
لوحة جليدية.. «جري تحت الصفر» بـ 4 درجات في دبي
الرياضة
لوحة جليدية.. «جري تحت الصفر» بـ 4 درجات في دبي
اليوم 17:30
جنود من بيلاروسيا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
روسيا وبيلاروسيا تجريان مناورات عسكرية نووية
اليوم 17:24
الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقاءات في القصر الرئاسي
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: "واجبي القيام بالمستحيل" لوقف التصعيد
اليوم 17:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©