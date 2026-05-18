38 % نمواً في إيرادات «بي إتش إم كابيتال» خلال الربع الأول



دبي (الاتحاد)

سجّلت «بي إتش إم كابيتال»، خلال الربع الأول من العام الجاري إيرادات إجمالية بلغت 61.9 مليون درهم، بارتفاع نسبته 38% على أساس سنوي، فيما بلغ صافي الأرباح 13.8 مليون درهم، محققاً نمواً بنسبة 22% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغت حقوق المساهمين 523 مليون درهم، بزيادة نسبتها 3% مقارنة بنهاية عام 2025.

كما أسهمت الشركة في فتح 18,484 حساباً جديداً في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي خلال الربع الأول، بما يمثل 42% من إجمالي الحسابات الجديدة المفتوحة في السوقين وفق بيان الشركة.

وقال الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، رئيس مجلس إدارة شركة بي إتش إم كابيتال، إن نتائج بي إتش إم كابيتال خلال الربع الأول من عام 2026 تعكس قوة التوجهات الاستراتيجية للشركة، إلى جانب متانة ومرونة أسواق المال الإماراتية، مضيفًا أنه رغم التحديات الإقليمية، تواصل دولة الإمارات إثبات استقرارها الاقتصادي ونضجها المؤسسي، بما يعزّز مكانتها كواحدة من أكثر المراكز المالية مرونة على مستوى العالم، مؤكداً الالتزام بمواصلة دعم تطور أسواق المال الإماراتية، وتعزيز وصول المستثمرين إلى الفرص الاستثمارية، والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

من جانبه، قال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي إتش إم كابيتال، إن نتائج الربع الأول تعكس استمرار الزخم القوي عبر مختلف أنشطة الشركة الرئيسية، مع نمو متواصل في الإيرادات والربحية، لافتاً إلى أن استحواذ الشركة على 42% من إجمالي الحسابات الجديدة المفتوحة في سوقي أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي يعكس ثقة المستثمرين في بي إتش إم كابيتال.

