الإثنين 18 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«إنفستكورب» تستثمر 200 مليون دولار في عقارات صناعية أميركية

«إنفستكورب كابيتال»
18 مايو 2026 15:21

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت إنفستكورب كابيتال التابعة لمجموعة إنفستكورب القابضة، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز «ICAP»، عن استحواذها على محفظة متنوّعة من العقارات الصناعية في الولايات المتحدة بقيمة تتجاوز 200 مليون دولار، وتشمل 19 عقاراً بمساحة إجمالية تقارب 1.4 مليون قدم مربعة، موزعة على مدن دالاس-فورت وورث وشيكاغو وإنديانابوليس وسينسيناتي.
وتبلغ نسبة إشغال العقارات الجديدة نحو 97%، من مستأجرين في قطاعات الصناعات الخفيفة والخدمات اللوجستية والتوزيع بالجملة والخدمات الصناعية والشركات الاستهلاكية.
وتشمل هذه الأصول 13 مبنى بمساحة إجمالية تقارب مليون قدم مربعة في مدينة دالاس-فورت وورث بولاية تكساس، وأربعة عقارات بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 286 ألف قدم مربعة في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي، وعقار واحد بمساحة تقارب 130 ألف قدم مربعة في مدينة إنديانابوليس بولاية إنديانا، بالإضافة إلى عقار مؤجر بالكامل بمساحة 44 ألف قدم مربعة في مدينة سنسيناتي بولاية أوهايو.

