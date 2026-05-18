شراكة بين «دبي القابضة للعقارات» و«أبوظبي الإسلامي» لتوسيع منظومة حلول التمويل السكني



دبي (الاتحاد)

أعلنت «دبي القابضة للعقارات»، عن عقد شراكة استراتيجية مع «مصرف أبوظبي الإسلامي»، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية للتمويل السكني للعملاء المؤهلين عبر علاماتها التجارية «نخيل» و«مِراس» و«دبي للعقارات».

وبموجب هذه الشراكة، سيتم تقديم إطار تمويلي متكامل مزدوج المسار ومتوافق مع الشريعة الإسلامية، يشمل كلاً من العقارات على الخريطة والعقارات المكتملة.

وتأتي الشراكة في إطار جهود «دبي القابضة للعقارات» لتوسيع منظومة حلول التمويل المتاحة لعملائها عبر علاماتها الموجهة للمستهلك، بما في ذلك «نخيل» و«مِراس» و«دبي للعقارات».

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»، إن الشراكة مع «مصرف أبوظبي الإسلامي» تُمثّل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الوصول إلى حلول منظمة للتمويل السكني، عبر محفظة المشاريع السكنية للشركة، لافتاً إلى العمل على توفير مسارات أوضح لامتلاك المنازل وتعزيز مستويات الثقة في مختلف مراحل رحلة العميل.

وأكد أن الشراكة تعكس الدور المحوري الذي يمكن أن تؤديه الشراكات بين المطورين والمؤسسات المصرفية في دعم مسيرة نمو دبي وترسيخ مكانتها كواحدة من المدن الأكثر جاذبية للعيش والاستثمار وامتلاك المنازل على مستوى العالم.

من جانبه، قال محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «مصرف أبوظبي الإسلامي»، إن الشراكة مع «دبي القابضة للعقارات» تعكس التزام المصرف بتقديم حلول تمويل مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية تلبّي الاحتياجات المتنامية للعملاء، ومن خلال دعم عمليات شراء المنازل، سواء على الخريطة أو تلك المكتملة، يسهم المصرف في تمكين شريحة أوسع من العملاء من الوصول إلى حلول منظمة ومرنة للتمويل السكني.