«الإمارات للتنمية» يحتفي بتخريج دفعة من الشركات الصناعية الناشئة من برنامج مسرّعات الأعمال

18 مايو 2026 16:47

 
أبوظبي (الاتحاد)
نظّم مصرف الإمارات للتنمية حفل تخريج الشركات الناشئة من برنامج المسرّعات «اصنع في الإمارات»، بالشراكة مع شركة برينك لخدمات إدارة المشاريع.
شهد الحفل تكريم 11 شركة صناعية ناشئة في مجموعة متنوعة من القطاعات، من الأمن الغذائي وصولاً إلى التصنيع المتقدم، وذلك بمناسبة استكمال المرحلة الأولى من مسيرة التسريع الممتدة لستة أشهر، والمصممة للارتقاء بالجاهزية للتصنيع، وتوسيع القدرات الإنتاجية، وتعزيز إمكانات التصدير.
وقام أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي للمصرف بتوزيع شهادات التخرج على الشركات التي أكملت البرنامج، بحضور كبار ممثلي مصرف الإمارات للتنمية وشركة برينك، إلى جانب مجموعة من المستثمرين والجهات المعنية بالقطاع والشركاء.
وقال أحمد محمد النقبي إن تخريج هذه الدفعة من الشركات الناشئة يعكس التزام مصرف الإمارات للتنمية بتمكين الشركات الصناعية الناشئة من الانتقال إلى مرحلة الإنجاز الفعلي، إذ نفخر باستضافتهم في جناح المصرف، غير أن رؤيتنا تمتد إلى ما هو أبعد من هذا الإنجاز، حيث نسعى من خلال برنامج المسرّعات اصنع في الإمارات إلى تزويد مؤسسي الشركات بالأدوات والخبرات والشبكات اللازمة لبناء شركات تنافسية وجذابة للمستثمرين.
ووفّر برنامج المسرّعات «اصنع في الإمارات» الدعم للشركات الصناعية الناشئة عبر مسار منظّم اشتمل على تقييم القدرات، وتحليل الفجوات، ووضع خرائط طريق مخصّصة للنمو تغطي الجوانب الاستراتيجية والعمليات وسلاسل التوريد والامتثال التنظيمي والتمويل والابتكار.
واستفاد المشاركون من جلسات تدريبية متخصّصة، وجلسات إرشادية كل أسبوعين، وحصلوا على الدعم اللازم للتواصل مع المستثمرين، مما أسهم في تعزيز جاهزيتهم التجارية وقدرتهم على التوسع.
وقال ياسين أبو داوود، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والمدير الإداري في شركة برينك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن الشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية تعكس التزامنا المشترك بتمكين الجيل الجديد من شركات التصنيع الناشئة في دولة الإمارات، ونسعى من خلال هذا البرنامج إلى الإسهام بصورة مباشرة في تطوير القدرات الصناعية للدولة، وتعزيز مرونتها الاقتصادية على المدى الطويل.

