اقتصاد

طيران الإمارات تستثمر 18.7 مليار درهم لإنشاء  مجمع هندسي بدبي الجنوب

أحمد بن سعيد خلال وضع حجر أساس المجمع الهندسي وفي الصورة كبار الحضور (من المصدر)
19 مايو 2026 01:30

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أعلنت طيران الإمارات استثمار 18.7 مليار درهم (5.1 مليار دولار) لإنشاء مجمع مركزها الهندسي الجديد في منطقة دبي الجنوب الذي، سيقام على مساحة تعادل 155 ملعب كرة قدم بإجمالي 1.1 مليون متر مربع، ليصبح عند اكتماله في منتصف عام 2030 الأكبر في العالم في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة من حيث الحجم.

ووقعت طيران الإمارات اتفاقية تنفيذ أعمال المشروع الاستراتيجي أمس مع شركة بناء السكك الحديدية الصينية، والتي تعد إحدى أبرز الشركات العالمية المتخصصة في تطوير مشاريع البنية التحتية، فيما تتولى شركة «آرتيليا» مهام الاستشارات والإشراف على المشروع.
وقام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وداي هيغن، رئيس مجلس إدارة شركة بناء السكك الحديدية الصينية بوضع حجر الأساس للمجمع، بحضور السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، وخليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب.
 ومن المخطط الانتهاء من الأعمال الإنشائية بحلول منتصف عام 2030، على أن يبدأ مجمع الحظائر في مرحلته الأولى تقديم خدمات الصيانة الثقيلة للطائرات، إلى جانب دعم العمليات من خلال استيعاب بعض الأعمال التشغيلية المحوّلة من مركز طيران الإمارات الهندسي في مطار دبي الدولي.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «يمثّل وضع حجر الأساس لهذا المجمع الهندسي المتكامل، خطوة استراتيجية متقدمة تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعزز طموحات دبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للطيران. فهذا الاستثمار النوعي لا يقتصر على توسيع قدراتنا التشغيلية، بل يجسّد رؤية واضحة لدعم توجهاتنا نحو بناء منظومة هندسية متكاملة ترتكز على توحيد الخبرات والكفاءات والبنية التحتية والقدرات التصنيعية تحت مظلة واحدة، بما يرفع كفاءة الأداء ويعزز جاهزيتنا لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة».
وأضاف سموه: «يجسد هذا الاستثمار التزام طيران الإمارات بتعزيز مكانتها كشريك هندسي استراتيجي قادر على دعم احتياجات قطاع الطيران إقليمياً وعالمياً».
وقال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: «تنطلق رؤيتنا في دبي الجنوب من توجيهات قيادتنا الرشيدة الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للطيران، من خلال تطوير منظومة متكاملة تستشرف احتياجات هذا القطاع الحيوي وتواكب متطلبات نموه المستقبلي على المستوى العالمي. ويمثل وضع حجر الأساس لهذه المنشأة العالمية المتطورة محطة جديدة في مسيرة تعزيز البنية التحتية للطيران في محيط مطار آل مكتوم الدولي، الذي يُتوقع أن يصبح الأكبر عالمياً عند اكتماله. وسيسهم هذا المشروع في تعزيز قدرة دبي على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الطيران المتقدمة وحلول الصيانة المتخصصة، بما يدعم مكانة الإمارة كنموذج عالمي للتميز والابتكار والنمو المستدام في قطاع الطيران».

شراكة عملية

قال داي هيغن، رئيس مجلس إدارة شركة بناء السكك الحديدية الصينية: «يمثل هذا المشروع محطة استراتيجية تعكس عمق العلاقات والشراكة العملية بين دولتي الصين والإمارات، كما يجسد بشكل مباشر التوافق الذي توصل إليه قائدا البلدين ورؤية دبي الطموحة للتنمية الاقتصادية. ويؤكد المشروع الثقة الكبيرة التي تحظى بها شركة بناء السكك الحديدية الصينية من حيث قدراتها التنفيذية المتكاملة وسمعتها العالمية الراسخة».

الثقة بالمستقبل 
قال عادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات،أن إعلان طيران الإمارات عن استثمار بهذا الحجم في مشروع المجمع الهندسي الجديد، يعكس مدى الثقة بالمستقبل ويأتي ترجمة لرؤية القيادة للآفاق الواعدة لقطاع الطيران ومكانة دبي العالمية في هذا القطاع، مشيراً أن المركز سيوفر الطاقة الاستيعابية لعمليات الصيانة والإصلاح والعمرة لأسطول طيران الإمارات الحالي والمستقبلي.
وقال الرضا أن مجمع المركز الهندسي الجديد لطيران الإمارات في دبي الجنوب على مساحة إجمالية تصل إلى 1.1 مليون متر مربع، ليُعد من أكبر المباني في العالم من حيث الحجم، وأكبر هيكل فولاذي في دول مجلس التعاون الخليجي. كما سيضم المجمع أول حظيرة طائرات من نوعها عالمياً قادرة على صيانة 28 طائرة عريضة البدن في الوقت ذاته.

