"دوكاب للمعادن" تشارك في "Coil Winding Berlin 2026" وتستعرض القدرات المتطورة والحضور العالمي لـ"جي آي سي ماجنت"

أعلنت دوكاب للمعادن، الشركة الرائدة عالمياً في مجال حلول ومنتجات النحاس والألمنيوم عالية الجودة بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن مشاركتها في معرض (Coil Winding Berlin 2026)، والذي يُعد من أهم المعارض العالمية المتخصصة في مجال تصنيع المعدات والمحولات والمحركات الكهربائية، ويُعقد في العاصمة الألمانية برلين.

حيث تستعرض خلال مشاركتها الإمكانات المتطورة لذراع أعمالها المتخصصة في صناعة الأسلاك وحلول العزل والمعدات الكهربائية "جي آي سي ماجنت"، والتي شهدت منذ استحواذ "دوكاب للمعادن" عليها في عام 2024، تحولاً كبيراً عزز مكانتها كشريك صناعي جاهز للمستقبل لدعم مُصنّعي السيارات، ومراكز الصيانة، وعملاء القطاع الصناعي على مستوى العالم.





وضاعفت "جي آي سي ماجنت" سعتها الإنتاجية خلال العام الماضي، لترتفع من نحو 3200 طن إلى 6600 طن سنوياً، بما يعزز قدرتها على تلبية الطلب العالمي المتزايد على موصلات الألمنيوم والنحاس المعزولة بالورق، وأسلاك النحاس والألمنيوم المطلية بالمينا. كما توفر الشركة لعملائها إمكانية الوصول إلى الألمنيوم الأخضر عبر "دوكاب للمعادن"، وهو عنصر استراتيجي يكتسب أهمية مُتزايدة لدى المُصنّعين الأوروبيين في ظل تطبيق المعايير البيئية المتطورة والمتطلبات المتنامية للاستدامة.

وبهذه المناسبة، قال محمد الأحمدي، الرئيس التنفيذي لشركة دوكاب للمعادن "إن "التوسع الذي تشهده "جي آي سي ماجنت" يُجسد رؤيتنا لبناء منصة صناعية عالمية قادرة على المنافسة ووضع معايير جديدة للموثوقية، وسرعة الاستجابة، والتصنيع المستدام. كما تُمكننا زيادة السعة الإنتاجية، وتعزيز الوصول الاستراتيجي إلى الأسواق، وتطوير قدرات سلاسل الإمداد، من ترسيخ المكانة الرائدة لـ"جي آي سي ماجنت" كشريك استراتيجي طويل الأمد للمصنّعين الذين يعملون في سوق عالمية تتسم بالتطور السريع".





ومع تزايد تركيز الشركات الصناعية العالمية على بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة واستجابة، تتمتع "جي آي سي ماجنت" بمقومات قوية تُمكنها من تقديم قيمة مضافة قائمة على الموثوقية، والمرونة التشغيلية، والقدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية. وتدعم شبكة المستودعات ذات المواقع الاستراتيجية التابعة للشركة في إفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية قدراتها على إتاحة التسليم الفوري في الوقت المناسب وفق نظام (Just-in-Time)، بما يساعد العملاء على تحسين مستويات المخزون وضمان استمرارية الإمدادات دون انقطاع. كما تُسهم شهادة جامعة الدول العربية في تسهيل الوصول إلى الأسواق الإقليمية، وتعزيز انسيابية التجارة عبر منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بما يرسخ قوة تنافسية الشركة عالمياً.

وتُعد "جي آي سي ماجنت" المورد الوحيد من المنطقة العربية الحاصل على اعتماد دخول السوق الأميركية لمواد موصلات الألمنيوم المعزولة بالورق، ما يعزز حضورها في أسواق أميركا الشمالية. ومن المقرر أن تستعرض "دوكاب للمعادن و"جي آي سي ماجنت" ، خلال المشاركة في معرض (Coil Winding Berlin) فرص التعاون والشراكات، إلى جانب إبراز القدرات والإمكانات المتطورة التي توفرها الشركتان للعملاء في قطاعات تصنيع المعدات، والمحركات، والسيارات الكهربائية.



"مادة إعلانية"



