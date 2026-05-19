الإمارات تبحث تعزيز التعاون المشترك مع صندوق النقد



دبي (الاتحاد)

التقى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وذلك في إطار الحوار المستمر وعمق الشراكة الإستراتيجية التي تجمع الجانبين، والحرص المشترك على تعزيز التنسيق والتشاور بشأن التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

حضر الاجتماع علي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية في وزارة المالية.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع، الذي عُقد في ديوان وزارة المالية بدبي، آخر المستجدات المالية والاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما تفرضه من تحديات تتطلب تبني سياسات مرنة واستباقية، إلى جانب الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز تنافسية الدولة، وترسيخ قدرتها على مواصلة النمو المستدام.

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن دولة الإمارات، بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج اقتصادي مرن ومتنوع، يقوم على تعزيز الاستقرار المالي، ودعم بيئة الأعمال، وتطوير السياسات المالية بما يواكب التحولات العالمية، ويعزز جاهزية الدولة للمستقبل.

وأشار معاليه إلى أهمية مواصلة التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، بما يسهم في تبادل الرؤى والخبرات، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة في الدولة.