تعاون بين «دبي الجنوب» و«ماجد الفطيم» لتطوير مجتمع متعدد الاستخدامات بقيمة 62 مليار درهم

دبي (الاتحاد)

وقّعت دبي الجنوب، اتفاقية مع ماجد الفطيم، لتطوير مجتمع متكامل متعدد الاستخدامات بقيمة 62 مليار درهم في دبي الجنوب.

وجرت مراسم التوقيع بحضور خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وفاضل عبد الباقي العلي، رئيس مجلس إدارة ماجد الفطيم القابضة، فيما وقعها في المقر الرئيسي لدبي الجنوب، كل من نبيل الكندي، المدير التنفيذي لدبي الجنوب، وأحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة.

ويمتد المشروع الجديد على مساحة 22 مليون قدم مربعة، ويضم مجموعة من الوحدات السكنية والتجارية والمرافق، بما يلبي احتياجات النمو السكاني المتزايد في دبي الجنوب والمناطق المحيطة بها.

كما يتضمن المشروع مركزاً تجارياً رئيسياً يُتوقع أن يشكّل وجهة بارزة للتسوّق والترفيه وأنماط الحياة لسكان المنطقة وزوّارها وفق البيان.

يقع المشروع بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، الذي سيصبح الأكبر عالمياً عند اكتماله، مع اتصال مباشر وسلس بشبكة الطرق الرئيسية ومحاور النقل الحيوية، إلى جانب قربه من أبرز المراكز الاقتصادية واللوجستية في دبي.

وقال نبيل الكندي، إن دبي تواصل تأكيد متانة اقتصادها وقوة مسارها التنموي من خلال مشاريع استراتيجية تعزّز مكانتها وجهة عالمية للاستثمار والأعمال وجودة الحياة، وتمثّل هذه الشراكة مع ماجد الفطيم محطة مهمة في مسيرة النمو المستمر لدبي الجنوب، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33» ورؤية قيادتنا الرشيدة لتطوير مجتمعات متكاملة وجاهزة للمستقبل، تدعم التوسع الاقتصادي والعمراني المستدام.

من جانبه، قال أحمد جلال إسماعيل، إن هذه الاتفاقية تعكس ثقة ماجد الفطيم طويلة الأمد في مسيرة نمو دبي، والتزامها بتطوير وجهات متكاملة تُسهم في تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة، وتبرز منطقة دبي الجنوب اليوم باعتبارها ضمن أهم المناطق تطوراً في دبي.

وأضاف أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في المرونة والطموح، فيما تمثّل الشراكة مع دبي الجنوب استثماراً استراتيجياً في مستقبل الإمارة، مشيراً إلى أنه من خلال المساهمة في تطوير مركزها الاقتصادي القادم عبر وجهة متكاملة تجمع بين التجزئة والترفيه والضيافة والسكن ضمن واحدة من أسرع المناطق الحضرية نمواً في دبي.