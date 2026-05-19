الثلاثاء 19 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«دوكاب للمعادن» تستعرض قدرات «جي آي سي ماجنت» في برلين

«دوكاب للمعادن» تستعرض قدرات «جي آي سي ماجنت» في برلين
19 مايو 2026 17:39


دبي (الاتحاد)
أعلنت دوكاب للمعادن، عن مشاركتها في معرض «Coil Winding Berlin 2026»، الذي انطلق اليوم ويُعد من أهم المعارض العالمية المتخصصة في مجال تصنيع المعدات والمحولات والمحركات الكهربائية، ويُعقد في العاصمة الألمانية برلين.
وتستعرض الشركة، خلال مشاركتها، الإمكانات المتطورة لذراع أعمالها المتخصصة في صناعة الأسلاك وحلول العزل والمعدات الكهربائية «جي آي سي ماجنت»، والتي استحوذت «دوكاب للمعادن» عليها في عام 2024.
وأكدت «دوكاب» أن «جي آي سي ماجنت» شهدت تحولاً كبيراً منذ الاستحواذ عزّز من مكانتها كشريك صناعي جاهز للمستقبل لدعم مُصنّعي السيارات، ومراكز الصيانة، وعملاء القطاع الصناعي على مستوى العالم.
وضاعفت «جي آي سي ماجنت» سعتها الإنتاجية خلال العام الماضي، لترتفع من نحو 3200 طن إلى 6600 طن سنوياً، بما يعزّز قدرتها على تلبية الطلب العالمي المتزايد على موصلات الألمنيوم والنحاس المعزولة بالورق، وأسلاك النحاس والألمنيوم المطلية بالمينا، كما توفر الشركة لعملائها إمكانية الوصول إلى الألمنيوم الأخضر عبر «دوكاب للمعادن».
وقال محمد الأحمدي، الرئيس التنفيذي لشركة دوكاب للمعادن: التوسع الذي تشهده «جي آي سي ماجنت» يُجسّد رؤيتنا لبناء منصة صناعية عالمية قادرة على المنافسة ووضع معايير جديدة للموثوقية، وسرعة الاستجابة، والتصنيع المستدام. كما تُمكّننا زيادة السعة الإنتاجية، وتعزيز الوصول الاستراتيجي إلى الأسواق، وتطوير قدرات سلاسل الإمداد، من ترسيخ مكانة «جي آي سي ماجنت» كشريك استراتيجي طويل الأمد للمصنّعين الذين يعملون في سوق عالمية تتسم بالتطور السريع.
وتُعد «جي آي سي ماجنت» المورّد الوحيد من المنطقة العربية الحاصل على اعتماد دخول السوق الأميركية لمواد موصلات الألمنيوم المعزولة بالورق، ما يعزّز حضورها في أسواق أميركا الشمالية.
ومن المقرر أن تستعرض «دوكاب للمعادن» و«جي آي سي ماجنت»، خلال المشاركة في معرض Coil Winding Berlin فرص التعاون والشراكات، إلى جانب إبراز القدرات والإمكانات المتطورة التي توفرها الشركتان للعملاء في قطاعات تصنيع المعدات، والمحركات، والسيارات الكهربائية.

دوكاب للمعادن
