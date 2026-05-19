الثلاثاء 19 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أسعار العقارات السكنية في دبي ترتفع 9.81% خلال 2025

أسعار العقارات السكنية في دبي ترتفع 9.81% خلال 2025
19 مايو 2026 17:40

 

دبي (الاتحاد)
سجّل القطاع السكني في دبي نمواً سنوياً بلغ 9.81% مقارنة بعام 2024، فيما تصدّرت الفلل النمو بنسبة 14.83%، وحققت الشقق السكنية نمواً بلغ 7.38%.
كما ارتفع الرقم القياسي للعقارات التجارية بنسبة 9.54% مع نمو المكاتب بنسبة 15.8% والمحلات التجارية بنسبة 11.52%.
وفي قطاع الضيافة سجّل المؤشر نمواً سنوياً بلغ 4.80%، مدعوماً بارتفاع الشقق الفندقية بنسبة 6.25% والغرف الفندقية بنسبة 0.85% بما يعكس استمرار النشاط السياحي واستقرار الطلب على خدمات الضيافة في الإمارة.
أظهرت ذلك نتائج الرقم القياسي لأسعار العقارات التجارية والسكنية للربع الرابع من عام 2025، التي أصدرتها مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لـ «دبي الرقمية»، في خطوة تعكس الدور المتنامي للبيانات في دعم صناعة القرار، وتعزيز شفافية السوق العقاري، وترسيخ توجهات الإمارة نحو اقتصاد قائم على البيانات والاستشراف.
وأظهرت النتائج استمرار الأداء الإيجابي لسوق العقارات في دبي مع تسجيل ارتفاعات ملحوظة في مختلف الفئات، مدفوعة بقوة الطلب وثقة المستثمرين، بما يعزز مكانة دبي كواحدة من أكثر الأسواق العقارية ديناميكية واستقرارا على مستوى العالم.
وقال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، إن نتائج المؤشر تعكس نضج منظومة البيانات في دبي ودورها المحوري في توجيه القرارات الاقتصادية، وتمكين المستثمرين وصنّاع القرار من قراءة اتجاهات السوق بدقة واتخاذ قرارات مبنية على مؤشرات موثوقة وفي الوقت المناسب.
وأضاف أن المؤشر يأتي ضمن منظومة متكاملة تقودها دبي الرقمية لدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وبناء سوق عقاري أكثر توازناً، وشفافية واستدامة، يعزّز جاذبية الإمارة مركزاً عالمياً للاستثمار والأعمال.
من جانبه، أكد محمد علي البدواوي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن مؤشرات عام 2025 تعكس قدرة السوق العقاري في دبي على تحقيق نمو متوازن مدعوم بإطار تنظيمي متطور وبنية رقمية متكاملة.

 

أخبار ذات صلة
«سنشري 21» العالمية تؤسّس مكتباً إقليمياً بدبي
1.4 مليار درهم أرباح «بن غاطي» خلال الربع الأول من 2026
عقارات دبي
آخر الأخبار
منتخبنا في المجموعة الثانية لـ«خليجي 27» مع البحرين واليمن وقطر
الرياضة
منتخبنا في المجموعة الثانية لـ«خليجي 27» مع البحرين واليمن وقطر
اليوم 19:17
محمد بن راشد يشهد تكريم الفائزين بالدورة الثانية لجائزة تصفير البيروقراطية
علوم الدار
محمد بن راشد يشهد تكريم الفائزين بالدورة الثانية لجائزة تصفير البيروقراطية
اليوم 19:17
معرض عيد الأضحى ينطلق غداً في إكسبو الشارقة
علوم الدار
معرض عيد الأضحى ينطلق غداً في إكسبو الشارقة
اليوم 19:02
نهيان بن مبارك يزور المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2026
علوم الدار
نهيان بن مبارك يزور المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2026
اليوم 18:58
المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل تلقي خطاباً بعد تسلمها وسام الاستحقاق الأوروبي في ستراسبورج
الأخبار العالمية
البرلمان الأوروبي يمنح ميركل وسام الاستحقاق الأوروبي
اليوم 18:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©