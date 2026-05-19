«دبي كوميرسيتي» تعزز ربط منصات التجارة الإلكترونية مع جمارك وبلدية دبي و«ناقل إكسبرس»



دبي (الاتحاد)

أعلنت «دبي كوميرسيتي» تعزيز تكاملها مع منصة «التجارة الإلكترونية عبر الحدود»، بالتعاون مع جمارك دبي وبلدية دبي وشركة «ناقل إكسبرس»، في خطوة تسهم في تطوير منظومة التجارة الرقمية وتسريع حركة السلع عبر الحدود، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة الإلكترونية.

ويأتي هذا التكامل في إطار الجهود الرامية إلى ربط المناطق الحرة بشركات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية عبر منصة رقمية متقدمة تعتمد على تقنية «البلوك تشين»، بما يتيح أتمتة العمليات من طلب العميل مروراً بالتخليص الجمركي وصولاً إلى تسليم الشحنات، مع ضمان مستويات متقدمة من الشفافية والتتبع والكفاءة التشغيلية.

وتؤدي دبي كوميرسيتي، المنطقة الحرة المتخصصة في قطاع التجارة الرقمية والمشروع المشترك بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» و«وصل» العقارية، دوراً محورياً في تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف، من خلال تعزيز جاهزية الشركات العاملة تحت مظلتها للتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية عبر منظومة رقمية متكاملة.

وقال عبد الرحمن شاهين، نائب رئيس أول دبي كوميرسيتي: يمثل هذا التكامل خطوة نوعية ضمن دورنا في ربط منظومة التجارة الرقمية بين المناطق الحرة والجهات التنظيمية ومزودي الخدمات اللوجستية، بما يضمن انسيابية العمليات وتسريع تدفقات التجارة عبر الحدود ونركّز من خلال هذه المبادرة على تمكين الشركات العاملة تحت مظلتنا من التوسّع بكفاءة أعلى، عبر بيئة رقمية متكاملة تدعم الامتثال وتُعزّز سرعة الإنجاز، بما ينسجم مع مستهدفات دبي في تصفير البيروقراطية.

وأكدت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي، حرص البلدية على تعزيز ثقة وتنافسية السوق المحلي من خلال التزامها بتمكين انسيابية تدفق السلع عبر إطار تنظيمي متكامل، يوازن بين الالتزام بمعايير سلامة المنتجات وسلاسة الإجراءات.

وقال مطر المهيري، مدير إدارة إسعاد العملاء في جمارك دبي: تعكس هذه المنصة التزامنا بتطوير حلول جمركية ذكية تُسهم بشكل مباشر في تسريع حركة التجارة، ورفع كفاءة الإجراءات، وتقليل التكاليف التشغيلية على المتعاملين، بما يعزز تنافسية دبي كمركز تجاري عالمي.

وقال الدكتور عدنان إبراهيم المزروع، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ناقل إكسبرس: أحدث هذا التكامل نقلة عملية في نموذج عملياتنا، من خلال تقليل زمن المعالجة وأتمتة الإجراءات المرتبطة بالتخليص والتوصيل، ما مكّننا من رفع كفاءة سلسلة الإمداد وتحسين مستوى الخدمة. كما يتيح لنا هذا النموذج التوسّع في عمليات التجارة الإلكترونية بثقة أكبر، مدعوماً بتكامل رقمي يعزز الشفافية والتتبع عبر مختلف مراحل الشحن.