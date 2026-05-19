«سنشري 21» العالمية تؤسّس مكتباً إقليمياً بدبي



دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «سنشري 21» العالمية للوساطة العقارية، تأسيس مكتب إقليمي في دبي لإدارة عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، بالتزامن مع إطلاق أعمالها رسمياً في دولة الإمارات.

وقالت الشركة إن شبكتها العالمية تضم أكثر من 400 ألف وكيل عقاري في 82 دولة، فيما يأتي اختيار دبي مقراً إقليمياً في ظل النمو الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة.

وسجّل سوق العقارات في دبي صفقات بقيمة 252 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، بارتفاع سنوي بلغ 31%، فيما نما حجم الاستثمار الأجنبي بنسبة 26% خلال الفترة ذاتها، وفق الأرقام الواردة في البيان.

وقال بيتر ماثيوز، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سنشري 21» في الإمارات والهند، إن تأسيس المكتب الإقليمي في دبي يعكس الطلب المتنامي، الذي ترصده الشركة عبر شبكتها الدولية على السوق العقاري الإماراتي.

وأضاف أن البيئة الاقتصادية والتنظيمية في الإمارات أسهمت في استقطاب الشركات العالمية وتوسيع أعمالها الإقليمية.

وتعتمد الشركة في عملياتها على منصة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة علاقات العملاء والمعاملات العقارية وربط شبكتها العالمية.

وتشهد دبي نمواً متواصلاً في القطاع العقاري مدعوماً بزيادة الطلب والاستثمار، إلى جانب توسع الشركات الدولية العاملة في مجالات التطوير والوساطة والخدمات المرتبطة بالسوق العقاري.