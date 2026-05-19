25.13 مليار درهم مكاسب  الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



تصدرت الأسهم القيادية ارتفاعات أسواق الأسهم المحلية أمس سواء من حيث الارتفاعات السعرية ومستويات السيولة وأحجام التداولات لتحقق الأسواق مكاسب سوقية إجمالية بلغت 25.13 مليار درهم بعد أن ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي بنحو 5.13 مليار درهم لتصل إلى 930.54 مليار درهم، مع ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 20 مليار درهم لتسجل 2.793 تريليون درهم.

وصعدت المؤشرات الرئيسية في دبي وأبوظبي بنسب متفاوتة وسط تدفق السيولة، وليغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعاً بنسبة قاربت 0.91% وبنحو 87.27 نقطة إلى 9648.64 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.93% وبنحو 52.3 نقطة إلى 5661.9 نقطة. وتزامن تحسن أداء الأسواق مع نشاط نسبي للتداولات لتتجاوز قيمة التداولات الإجمالية 1.84 مليار درهم بعد تداول 548.7 مليون سهم خلال 41 ألفاً و171 صفقة.



سوق أبوظبي

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.037 مليار درهم، شملت ما يزيد على 300.68 مليون سهم عبر 24161 صفقة.

وتصدّر سهم «بنك أبوظبي التجاري» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 110 ملايين درهم، وتلاه سهم «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 103.22 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بقيمة 82.5 مليون درهم. وجاء سهم «بنك الاستثمار» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 47.83 مليون سهم، وتلاه سهم «أدنوك للغاز» بتداول 24.85 مليون سهم، ثم «عنان للاستثمار القابضة» بتداول 24 مليون سهم.

وقادت أسهم العقارات والبنوك قائمة الأسهم النشطة المرتفعة بعد ارتفاع أسهم «بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 2.28% إلى 13.42 درهم، «مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 4.32% إلى 19.8 درهم، وسهم «ألفاظبي القابضة» بنسبة 3.35% إلى 7.08 درهم، فيما ارتفع سهم «الدار» بنسبة 0.26% إلى 7.52 درهم، و«أدنوك للغاز» بنسبة 0.6% إلى 3.32 درهم، وارتفعت أسهم نشطة مثل «إشراق» بنسبة 1.83% إلى 0.444 درهم و«بنك رأس الخيمة الوطني» بنسبة 7.87% إلى 8.63 درهم، و«سبيس 42» بنسبة 6.49% إلى 1.64 درهم، و«أمريكانا للمطاعم» بنسبة 6.25% إلى 1.87 درهم.



سوق دبي

بلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي 897.67 مليون درهم، بعد التعامل على 248 مليون سهم، من خلال تنفيذ 17010 صفقات. وشهد السوق ارتفاع أسهم 28 شركة مقابل انخفاض أسهم 13 شركة.

وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة كل من «إعمار العقارية» بنسبة 0.53%% إلى 11.3 درهم، و«إعمار للتطوير» بنسبة 2.77% إلى 14.1 درهم، و«طلبات» بنسبة 4.15% إلى 0.902 درهم، وأيضاً «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.69% إلى 27.68 درهم. كما ارتفعت أسهم «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 2.35% إلى 7.38 درهم، و«دبي للاستثمار» بنسبة 4% إلى 3.64 درهم.