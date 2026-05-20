الذهب يتراجع متأثراً بقوة الدولار

تراجعت أسعار ⁠الذهب قليلاً، اليوم "الأربعاء"، متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وقوة الدولار.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 4467.59 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 02:33 بتوقيت جرينتش.

وفي الجلسة ​السابقة، سجل الذهب أدنى مستوى منذ 30 مارس الماضي.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.9% إلى 4471.10 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 73.22 ​دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5 % إلى 1912.67 ⁠دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.2 % إلى 1356.32 دولار.