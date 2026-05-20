الأربعاء 20 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في 6 أسابيع

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في 6 أسابيع
20 مايو 2026 15:56

استقر الدولار اليوم الأربعاء بالقرب من أعلى مستوى له في ستة أسابيع.

وسجل اليورو 1.16025 دولار ​في أحدث التعاملات، بعدما لامس أدنى مستوى له منذ الثامن من أبريل في الجلسة الماضية. واستقر الجنيه ​الإسترليني عند 1.34 ‌دولار ليظل قريباً من أدنى مستوى له في ستة أسابيع والذي ⁠سجله في ​وقت سابق من الأسبوع.

 

أخبار ذات صلة
الذهب يتراجع متأثراً بقوة الدولار
استقرار الدولار وارتفاع العملات المشفرة

وسجل الدولار الأسترالي 0.7105 دولار، وبلغ الدولار النيوزيلندي 0.5834 دولار. وكان كلاهما قريباً من أدنى مستوى في خمسة أسابيع. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات، عند 99.306. وارتفع المؤشر بأكثر من واحد بالمئة في مايو بسبب الطلب على أصول الملاذ الآمن وتوقع الأسواق بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ‌الأميركي) أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.



المصدر: وكالات
الدولار
الدولار الأميركي
آخر الأخبار
حوراء مدربة لمنتخب رجال الكاراتيه في الألعاب الخليجية
الرياضة
حوراء مدربة لمنتخب رجال الكاراتيه في الألعاب الخليجية
اليوم 17:15
وزير الداخلية البحريني يزور جناح الحرس الوطني في «آيسنار 2026»
علوم الدار
وزير الداخلية البحريني يزور جناح الحرس الوطني في «آيسنار 2026»
اليوم 17:14
الرئيس السوري يكشف عن هدية «ثمينة» تلقاها من ترامب
الأخبار العالمية
الرئيس السوري يكشف عن هدية «ثمينة» تلقاها من ترامب
اليوم 17:06
فالديس دومبروفسكيس خلال اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع في باريس (وكالات)
الأخبار العالمية
قرض أوروبي ضخم لأوكرانيا الشهر المقبل
اليوم 16:47
«مرافئ الفجيرة» تبرم 3 اتفاقيات استراتيجية لتعزيز التكامل اللوجستي
اقتصاد
«مرافئ الفجيرة» تبرم 3 اتفاقيات استراتيجية لتعزيز التكامل اللوجستي
اليوم 16:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©