الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في 6 أسابيع

استقر الدولار اليوم الأربعاء بالقرب من أعلى مستوى له في ستة أسابيع.

وسجل اليورو 1.16025 دولار ​في أحدث التعاملات، بعدما لامس أدنى مستوى له منذ الثامن من أبريل في الجلسة الماضية. واستقر الجنيه ​الإسترليني عند 1.34 ‌دولار ليظل قريباً من أدنى مستوى له في ستة أسابيع والذي ⁠سجله في ​وقت سابق من الأسبوع.

وسجل الدولار الأسترالي 0.7105 دولار، وبلغ الدولار النيوزيلندي 0.5834 دولار. وكان كلاهما قريباً من أدنى مستوى في خمسة أسابيع. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات، عند 99.306. وارتفع المؤشر بأكثر من واحد بالمئة في مايو بسبب الطلب على أصول الملاذ الآمن وتوقع الأسواق بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ‌الأميركي) أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.





