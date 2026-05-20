طيران الإمارات تكمل تحديث أول طائرة إيرباص A380 ذات الدرجتين



دبي (الاتحاد)

كشفت طيران الإمارات عن إنجاز تحديث أول طائرة من طراز الإيرباص A380 ذات الدرجتين، بإضافة الدرجة السياحية الممتازة للمقصور، ضمن برنامجها الطموح لتحديث الأسطول، الذي تُقدّر استثماراته بمليارات الدولارات.

ودخلت الطائرة المحدثة، الخدمة بالفعل على الرحلتين «ئي كيه 39» و«ئي كيه 40» بين دبي وبرمنغهام، لتقدّم مقصورات داخلية جديدة كلياً تضم أحدث منتجات طيران الإمارات ضمن ثلاث درجات سفر، تشمل 76 مقعداً في درجة الأعمال، و56 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة، و437 مقعداً في الدرجة السياحية.

ويُدار برنامج التحديث بالكامل من قبل فريق مركز طيران الإمارات الهندسي في دبي، وقد أنجز حتى الآن تحديث 95 طائرة ضمن أسطول الناقلة، منها 42 طائرة إيرباص A380 و53 طائرة بوينج 777، ما يمثل أكثر من ثلث الأسطول الحالي للناقلة.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «يرتكز برنامج تحديث أسطول طيران الإمارات على هدف واضح يتمثل في تقديم تجربة سفر استثنائية ترتقي بتوقعات عملائنا في كل رحلة. ومن هذا المنطلق، تواصل فرقنا الهندسية العمل بوتيرة متسارعة وبالتعاون الوثيق مع منظومة متكاملة من الشركاء والموردين، لتنفيذ عمليات تحديث دقيقة وشاملة تضمن دمج أفضل المنتجات والتقنيات العالمية على متن كل طائرة ضمن البرنامج».

وأضاف: «أسهم برنامج التحديث في إعادة رسم معايير التميز على مختلف المستويات، سواء من حيث حجم العمليات وتعقيدها أو مستوى الحرفية والدقة في التنفيذ. ويجسّد تحويل طائرات الإيرباص A380 ذات الدرجتين إلى تصميم بثلاث درجات، مع إضافة مقاعد الدرجة السياحية الممتازة على الطابق العلوي، القدرات المتقدمة والخبرات الاستثنائية التي تتمتع بها فرق مركزنا الهندسي».

وخلال عملية التحديث، تم تفكيك المقصورة الداخلية بالكامل للطائرة A6-EUX وتجديدها وإعادة تركيبها بدقة عالية. ونفّذت فرق فريق مركز طيران الإمارات الهندسي تعديلات واسعة على الطابق العلوي للطائرة، شملت إزالة 120 مقعداً من الدرجة السياحية لإفساح المجال أمام تركيب 56 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة و18 مقعداً إضافياً في درجة الأعمال.