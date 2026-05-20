«جلف كرافت» ترسخ ريادة الإمارات في صناعة اليخوت الفاخرة عالمياً بإطلاق «ماجستي 145»



أم القيوين (الاتحاد)

أطلقت شركة جلف كرافت، الرائدة عالمياً في صناعة القوارب واليخوت الفاخرة، يختها الجديد «ماجستي 145»، في خطوة استراتيجية ترسخ المكانة المتقدمة لدولة الإمارات على خريطة الصناعات البحرية العالمية.

ويجسد هذا الإطلاق التطور المتسارع لمنظومة بناء اليخوت في الدولة، حيث يتم تصميم وتصنيع يخوت «ماجستي» محلياً بالكامل، اعتماداً على بنية تحتية متطورة وخبرات متراكمة تمتد لأكثر من أربعة عقود لتعزيز المنافسة في الأسواق عالية القيمة.

ويقدم اليخت الجديد، الذي يتجاوز طوله 40 متراً، مفهوماً استثنائياً للرفاهية البحرية والإقامة المتقدمة عبر ست كبائن فخمة ومسبحين بتصميم «إنفينيتي»، إلى جانب مساحات رحبة للضيافة تدمج بين الانسيابية الداخلية والخارجية وتضمن الخصوصية التامة.

وأكد محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة جلف كرافت، أن «ماجستي 145» يمثل ثمرة عمل جماعي متكامل بين فرق التصميم والهندسة والإنتاج، مشيراً إلى أن المشروع يعكس الكفاءة العالية للصناعات البحرية الإماراتية وقدرتها التنافسية أمام أبرز العلامات العالمية، وذلك من خلال الدمج الناجح بين الابتكار الهندسي والحرفية المتقدمة.

ويتزامن الكشف عن هذا اليخت مع النمو المطرد لقطاع الصناعات البحرية الإماراتي، المدعوم باستثمارات استراتيجية في التكنولوجيا والبنية التحتية، ضمن نموذج تصنيع وطني متكامل يضمن أعلى مستويات الجودة ويتيح تكييف التصاميم بمرونة وفق متطلبات العملاء بأطر زمنية تنافسية.