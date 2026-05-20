«فيزا» تطلق برنامج «جاهزية الوكلاء» في الإمارات لتسريع التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي



دبي (الاتحاد)

أعلنت فيزا، العالمية للمدفوعات الرقمية، عن إطلاق برنامجها العالمي «جاهزية الوكلاء» في دولة الإمارات ضمن التوسع الإقليمي للبرنامج في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ويهدف البرنامج إلى دعم المؤسسات المالية في الاستعداد للمرحلة المقبلة من التجارة الرقمية، حيث يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي مساعدة المستهلكين على استكشاف المنتجات واختيارها وإتمام عمليات الشراء نيابة عنهم، مع الحفاظ على الموثوقية والتحكم والحماية التي ترتكز عليها شبكة مدفوعات فيزا.

ويركّز البرنامج، في مرحلته الأولى، على تمكين جهات الإصدار من اختبار وتقييم المعاملات التي يباشرها وكلاء الذكاء الاصطناعي ضمن بيئة تشغيلية محكمة وقريبة من بيئة الإنتاج الفعلية، ما يساعدها على الاستعداد للتوسع المستقبلي مع تنامي الطلب على هذا النمط الجديد من التجارة.

وانضمّت مجموعة من المؤسسات المالية في دولة الإمارات إلى البرنامج، تشمل بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والأنصاري للصرافة، والإمارات الإسلامي، بالإضافة إلى بنك الإمارات دبي الوطني، والمشرق، وتابي، وزينة، و«ويو»، ما يعكس قوة وديناميكية منظومة المدفوعات الرقمية في الدولة.

وقال فادي مقدم، النائب الأول للرئيس والمدير الإقليمي لمجموعة فيزا في الإمارات والكويت وقطر، إننا نشهد اهتماماً متزايداً في دولة الإمارات بكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير تجارب التجارة اليومية، بالتوازي مع تركيز واضح على عناصر الموثوقية والأمان والتطبيقات العملية، ومع تزايد اندماج الذكاء الاصطناعي في المعاملات اليومية، ستؤدي جهات الإصدار دوراً محورياً في ترسيخ ثقة المستهلكين، ويوفّر برنامج فيزا «جاهزية الوكلاء» لشركائنا مساراً عملياً يمكّنهم من اختبار هذا التحول والاستعداد له بكفاءة، بما يواكب الجيل المقبل من التجارة الرقمية.

ويتماشى إطلاق برنامج «جاهزية الوكلاء» مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد رقمي متطور وجاهز للمستقبل، مدعوماً ببنية تحتية متقدمة، وأطر تنظيمية داعمة للابتكار، واستراتيجية متواصلة لتعزيز التحول نحو مجتمع أقلّ اعتماداً على النقد.

وأظهر بحث حديث أجرته شركة «فاست كومباني الشرق الأوسط» بالشراكة مع فيزا، تنامياً ملحوظاً في اهتمام الشركات الإماراتية بحلول التجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث أفاد نحو 60% من الشركات بأنها تُبدي اهتماماً كبيراً أو تعمل بالفعل على استكشاف تطبيقات استخدام التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي.

كما تنظر الشركات في دولة الإمارات إلى التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي بوصفها محركاً للنمو وتعزيز القيمة، وليس مجرد وسيلة لخفض التكاليف، إذ أشار 33% من المشاركين في الدراسة إلى أن تعزيز ولاء العملاء والاحتفاظ بهم يشكّل أولوية رئيسة، فيما ركّز 28% على تحقيق نمو الإيرادات.