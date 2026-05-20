اقتصاد

تفاهم بين «أبوظبي العالمي» و«سوق المال اليونانية»

«أبوظبي العالمي»
20 مايو 2026 18:23

 

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) وهيئة سوق المال اليونانية عن توقيع مذكرة تفاهم، لوضع إطار رسمي للتعاون وتبادل الدعم بين الجانبين.
ووقّع مذكرة التفاهم كل من إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، وفاسيليكي لازاراكّو، رئيسة هيئة سوق المال اليونانية.
وتوفر الاتفاقية إطاراً عملياً يتيح لسلطة تنظيم الخدمات المالية وهيئة سوق المال اليونانية العمل معاً في مجال الإشراف على أسواق رأس المال وتنظيمها، بما يشمل تبادلاً منظماً للمعلومات وتقديم الدعم ضمن نطاق اختصاص الطرفين، بما يسهم في تعزيز نزاهة الأسواق وترسيخ ثقة المستثمرين.
كما تسهل الاتفاقية التعاون في أولويات مشتركة، مثل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة، وضمان الامتثال للعقوبات ذات الصلة.
وبهذه المناسبة، قال إيمانويل جيفاناكيس: «تشكل مذكرة التفاهم مع هيئة سوق المال اليونانية خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون التنظيمي الدولي. فمن خلال ترسيخ علاقاتنا مع الشركاء الدوليين الرئيسيين، نؤكد التزامنا بالحفاظ على أعلى معايير نزاهة الأسواق والشفافية والإشراف الفعّال».
من جانبها، قالت فاسيليكي لازاراكّو، رئيسة هيئة سوق المال اليونانية: «يسهم هذا الاتفاق في تعزيز التعاون الدولي للهيئة مع الجهات التنظيمية البارزة خارج الاتحاد الأوروبي، بما يضمن إشرافاً أكثر فاعلية ويعزز الثقة في الأسواق».
وتعكس هذه الاتفاقية تركيز الجانبين المشترك على آليات التعاون العملية التي تمكّن الجهات التنظيمية من التعامل مع الأنشطة العابرة للحدود بمستوى أعلى من التنسيق، بهدف تعزيز حماية المستثمرين، ودعم نزاهة ومرونة أسواق رأس المال العالمية.

