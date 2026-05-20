تعاون بين «رافد لحلول المركبات» و«أوتورولا الخليج»

الشارقة (الاتحاد)


وقّعت شركة رافد لحلول المركبات اتفاقية شراكة تقنية وتشغيلية مع أوتورولا الخليج المتخصصة في حلول إعادة بيع المركبات وتحليل بيانات الأعمال؛ بهدف تعزيز التعاون في مجال الخدمات اللوجستية المرتبطة بقطاع المركبات، ودعم عمليات نقل وإدارة المركبات التابعة لشركة أوتورولا، بما يسهم في تطوير كفاءة العمليات التشغيلية، وتقديم حلول متكاملة تلبي احتياجات قطاع المركبات في دولة الإمارات.
جرى توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لشركة رافد لحلول المركبات، حيث وقّعها أحمد جمعة المشرخ المدير العام لشركة رافد وإرنست راشر، المدير العام لشركة أوتورولا - فرع الخليج، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجانبين.
يُذكر أن شركة رافد لحلول المركبات إحدى الشركات التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.
وقال أحمد جمعة المشرخ: تمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية ضمن توجهات رافد نحو بناء شراكات نوعية تدعم تطوير الخدمات اللوجستية وقطاع المركبات، وتعزز التعاون في مجالات الحلول الرقمية والتكنولوجية بين رافد وأوتورولا، بما يسهم في تطوير العمليات والخدمات وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، ونحرص من خلال هذا التعاون على تقديم حلول تشغيلية متكاملة تسهم في دعم أعمال شركائنا، وتعزز جاهزية القطاع لمواكبة المتغيرات والمتطلبات المستقبلية.
من جانبه، قال إرنست راشر: تعكس هذه الشراكة التزامنا بتعزيز الابتكار، ورفع كفاءة التميز التشغيلي في قطاع المركبات، ومن خلال هذا التعاون نسعى إلى الجمع بين خبراتنا العالمية والمكانة الراسخة التي تتمتع بها شركة رافد في قطاع خدمات المركبات في دولة الإمارات بهدف تطوير حلول رقمية أكثر ذكاءً وكفاءة لهذا القطاع وتقديم قيمة مستدامة طويلة الأمد للسوق الإماراتي.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص رافد على توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع الشركات الإقليمية والعالمية، وتعزيز منظومة الخدمات التشغيلية واللوجستية عبر تبنّي حلول متقدمة تسهم في رفع كفاءة الأعمال وتطوير جودة الخدمات المقدمة.
كما تهدف الشراكة إلى دعم التوسع التشغيلي لشركة أوتورولا في سوق دولة الإمارات، وتعزيز التعاون في مجالات الحلول الرقمية والتكنولوجية بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع المركبات والخدمات الرقمية، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

