الأربعاء 20 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

إطلاق برنامج «أراضي AI» في عجمان

إطلاق برنامج «أراضي AI» في عجمان
20 مايو 2026 19:46

 


تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بتسريع التحول الحكومي الذكي وتبني الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات ورفع جودة الحياة، واستناداً إلى مستهدفات برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي، أطلق الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري برنامج «أراضي AI» لدعم التحول العقاري الذكي في عجمان.
وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي ضرورة تكثيف الجهود، واتخاذ خطوات متقدمة في سبيل تحقيق مستهدفات «برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي» الذي يترجم حرص القيادة الرشيدة على تبني أساليب عمل عصرية تسهم في تحقيق رؤية عجمان 2030، وتدعم مساعيها لتحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات وبناء حكومة أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل.
وقال إن برنامج «أراضي AI»، مشروع إستراتيجي متكامل يعتمد على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات الذكية لدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية في القطاع العقاري، وتعزيز كفاءة التنظيم والرقابة العقارية وفق أساليب ذكية مبتكرة تدعم جهود الدائرة وتسهل مهامها التنظيمية.
وأضاف الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي أن الدائرة حريصة على بناء سوق عقارية تنافسية تقوم على التكنولوجيا والابتكار وتسهم في تعزيز جودة الحياة في المشاريع العقارية والمجمعات السكنية، وترسيخ مكانة عجمان مدينة عصرية توفر سبل الرفاهية والراحة للسكان، بما يتناسب مع احتياجات وتطلعات مختلف شرائح المجتمع.
من جانبه، أكد المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان أن برنامج «أراضي AI» يمثل استكمالا للمشاريع الذكية التي ابتكرتها الدائرة، بما يعزز التفوق الرقمي، ويدعم مساعيها نحو مستقبل عقاري مزدهر ومستدام، مشيراً إلى أن هذا المشروع ركز على خمسة محاور أساسية شملت «تجربة المتعامل الذكية»، و«الاستثمار والسوق العقارية الذكية»، و«التنظيم والرقابة الذكية»، إضافة إلى «الاستدامة في مشاريع التطوير العقاري»، و«الذكاء المؤسسي والحوكمة».

أخبار ذات صلة
عجمان تسجّل أعلى مبايعة عقارية بقيمة 200 مليون درهم
دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان
آخر الأخبار
بدور القاسمي
التعليم والمعرفة
باحثون يحصلون على منح علمية لدراسة موقع الفاية للتراث العالمي
اليوم 21:47
وزارة الداخلية تستعرض أحدث ابتكاراتها في «آيسنار 2026»
علوم الدار
وزارة الداخلية تستعرض أحدث ابتكاراتها في «آيسنار 2026»
اليوم 21:37
عمر المرزوقي: اختياري ضمن «القدوات الرياضية» لأولمبياد داكار دافع كبير
الرياضة
عمر المرزوقي: اختياري ضمن «القدوات الرياضية» لأولمبياد داكار دافع كبير
اليوم 21:30
حاكم رأس الخيمة يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة نادي الإمارات
علوم الدار
حاكم رأس الخيمة يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة نادي الإمارات
اليوم 21:21
120 فائزاً في الدورة الثانية عشرة من جائزة المتوصف
التعليم والمعرفة
120 فائزاً في الدورة الثانية عشرة من جائزة المتوصف
اليوم 21:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©