الخميس 21 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«غرف دبي» تبرم مذكرة تفاهم مع «كيتا» لدعم نمو الشركات الصغيرة

21 مايو 2026 17:20


دبي (الاتحاد)
أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع «كيتا»، منصة التوصيل عند الطلب والمدعومة من شركة التكنولوجيا العالمية «ميتوان»، بهدف دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، بما ينسجم مع رؤية الإمارة في ترسيخ مكانتها كمركزٍ عالميٍ رائدٍ لريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي.
ويعكس هذا التعاون التزام الطرفين بمساندة منظومة الأعمال المحلية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الحلول التقنية والخبرات التجارية التي تساعدها على التوسع والوصول إلى شرائح أكبر من العملاء، ورفع قدرتها على النمو في بيئة اقتصادية تتسم بالتطور المتسارع والتنافسية العالية.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستستفيد الشركات الأعضاء في غرف دبي من مجموعة من المزايا المصممة خصيصاً عبر منصة «كيتا»، تشمل حوافز تجارية، وآليات تسجيل وتشغيل أكثر سلاسة، وفرصاً أكبر للظهور داخل التطبيق، إلى جانب برامج تدريبية متخصصة تغطي مجالات تطوير قوائم الطعام، واستراتيجيات التسعير، وكفاءة عمليات التوصيل، بما يسهم في تعزيز تجربة العملاء ودعم جاهزية الشركات للنمو والتوسع.
كما تتضمن المبادرة إطلاق علامة تعريفية خاصة بالشركات الأعضاء في غرف دبي على منصة «كيتا»، بهدف تمكين حضور العلامات التجارية المشاركة وتشجيع العملاء على اكتشاف المشاريع المحلية والمفاهيم الإماراتية الناشئة.
وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: نحرص على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتزويدها بالأدوات والفرص التي تسهم في نموها ورفع تنافسيتها ضمن بيئة أعمال سريعة التطور، ومن خلال التعاون مع «كيتا»، نسعى إلى دعم رواد الأعمال في توسيع حضورهم في السوق، وتعزيز تفاعلهم مع العملاء، وتسريع النمو المستدام لمشاريعهم ضمن اقتصاد دبي الحيوي والمتنوع.
من جانبه، قال لوكاس اكسيِ، المدير العام لشركة «كيتا» في دولة الإمارات: في كيتا، نؤمن بأن التكنولوجيا يمكن أن تلعب دوراً محورياً في دعم رواد الأعمال وتمكينهم من النمو والتكيف مع المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال، وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة عنصراً أساسياً في اقتصاد دبي، ومن خلال تعاوننا مع غرف دبي، نفخر بالمساهمة في ربط المشاريع المحلية بفرص أوسع للنمو والانتشار، وتوفير الخبرات والدعم التشغيلي الذي يساعدها على تحقيق نجاح مستدام، إلى جانب تعزيز ارتباط العملاء بالعلامات التجارية والتجارب التي يفضلونها.

غرف دبي
