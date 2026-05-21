«صندوق خليفة» يُطلق الدفعة الأولى من برنامج «مزن Hub71» لدعم الشركات الناشئة

أبوظبي (الاتحاد)



أطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع بالتعاون مع Hub71 الدفعة الأولى من «برنامج مزن Hub71»، وتضم 17 إماراتياً وإماراتية من مؤسسي الشركات الناشئة الذين يعملون على تطوير مشاريع في مراحلها المبكرة ضمن القطاعات ذات الأولوية.

واختيرت هذه الدفعة من أكثر من 370 طلب مشاركة، ما يعكس الطلب المتزايد على برامج الدعم الموجهة للمشاريع الناشئة في مراحلها الأولى في دولة الإمارات. ويُنفذ البرنامج عبر «مزن هب العين»، بقيادة صندوق خليفة، ويفتح بوابةً جديدة للانضمام إلى منظومة الشركات الناشئة في دولة الإمارات، ويتيح منصةً لتمكين المؤسسين الإماراتيين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتوسع والنموّ، بالتوازي مع تعزيز نموّ الشركات المحلية.

وتمثّل هذه الدفعة جيلاً جديداً من رواد الأعمال الذين يسهمون في صياغة اقتصاد المستقبل في دولة الإمارات، حيث تقل أعمار نحو 90% منهم عن 35 عاماً، ويطلق أكثر من 75% منهم مشاريعهم لأول مرة، ما يعزّز دور البرنامج في توسيع فرص الوصول إلى ريادة الأعمال. وتشكّل رائدات الأعمال نسبة 35% من المشاركين، في مؤشر على التقدم المستمر في تعزيز التنوع ضمن منظومة الشركات الناشئة.

ويمتاز البرنامج بأن 59% من مؤسسي الشركات الناشئة هم من المرشحين عبر شبكات الشركاء، ما يعكس قوة منظومة التعاون، التي رسّخها صندوق خليفة وشركاؤه، ومن ضمنهم Hub71، ويجسّد كفاءة هذه المنظومة في اكتشاف المواهب واحتضانها خلال مراحلها المبكرة.

وتغطي الشركات الناشئة في هذه الدفعة طيفاً متنوعاً من القطاعات، التي تتماشى مع أولويات أبوظبي الاقتصادية، بما في ذلك التكنولوجيا الصحية والمناخية والمالية والزراعية، إلى جانب ابتكارات ناشئة تعتمد على الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات.

وقال خليفة الكويتي، المدير التنفيذي لقطاع ريادة الأعمال في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: «يسعدنا الإعلان عن إطلاق الدفعة الأولى من (برنامج مزن Hub71) بالتعاون مع Hub71، تجسيداً لالتزام صندوق خليفة بتمكين رواد الأعمال الإماراتيين ودعم الجيل القادم من المشاريع الوطنية. ومن خلال (مزن هب العين) نمضي قُدُماً في بناء مسارٍ متكامل ومُنظَّم يتيح للمؤسسين تحويل أفكارهم إلى مشاريع واعدة، ويعزّز قدراتهم، ويسهم بشكلٍ مباشر في دعم مستهدفات التنوُّع الاقتصادي لدولة الإمارات. نواصل دعم هذه المنظومة عبر توسيع فرص الوصول إلى الإشراف والتوجيه وشبكات التعاون، ودعم الجاهزية للاستثمار، وتزويد المؤسسين الإماراتيين بالأدوات التي تمكنهم من تطوير مشاريعهم والمنافسة عالمياً».

وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـHub71: «يعكس (برنامج مزن Hub71) تزايد توجه رواد الأعمال الإماراتيين نحو إطلاق مشاريعهم من أبوظبي. وتضم هذه الدفعة مؤسسي شركات يطورون حلولاً مواكبة لاحتياجات السوق. وفي Hub71 نفخر بدعمهم منذ المراحل الأولى، ونمكنهم من بناء أسس قوية والتوسع بأعمالهم في أسواق جديدة».

وعلى مدى فترة البرنامج الذي يمتد لثلاثة أشهر في «مزن هب العين»، يمر مؤسسو الشركات بمراحل منظمة تبدأ من تطوير الفكرة وصولاً إلى التنفيذ، ويشمل ذلك بناء النماذج الأولية، واختبار الأفكار في السوق، والاستعداد لإطلاق مشاريعهم.

ويُختتم البرنامج بفعالية يوم العروض، حيث يقدم المؤسسون مشاريعهم أمام المستثمرين والجهات الحكومية والشركاء، ما يفتح أمامهم فرصاً مباشرة للحصول على التمويل وبناء الشراكات وتوسيع أعمالهم.

وبعد انتهاء البرنامج، يتم دمج المؤسسين ضمن منظومة الابتكار الأوسع في أبوظبي، مع استمرار إتاحة فرص الوصول إلى رأس المال والفرص التجارية والدعم الاستراتيجي خلال مراحل النموّ.

ومن خلال تمكين المؤسسين في مراحلهم المبكرة في منطقة العين وربطهم بشبكة Hub71 العالمية، يسهم «برنامج مزن Hub71» في تعزيز منظومة رواد الأعمال في أبوظبي على المدى الطويل ودعم تطوير شركات ناشئة قادرة على المنافسة عالمياً انطلاقاً من دولة الإمارات.



