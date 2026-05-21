اقتصاد

«أبوظبي العالمي» يستقطب 4 آلاف مشارك بـ«معرض التوظيف الافتراضي»

«أبوظبي العالمي»
21 مايو 2026 17:32

 
أبوظبي (الاتحاد)
ينظم أبوظبي العالمي في أكتوبر المقبل النسخة الجديدة من معرض التوظيف الافتراض، والتي ستُخصص لقطاعي التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية.
ومن المتوقع أن تسهم النسخة المرتقبة في دعم احتياجات القطاع من الكفاءات المتخصصة، من خلال ربط جهات التوظيف بالمرشحين المؤهلين وتعزيز قنوات استقطاب المواهب للوظائف، التي تسهم في صياغة مستقبل القطاع المالي في أبوظبي.
ويأتي معرض التوظيف الافتراضي ضمن استراتيجية أبوظبي العالمي لبناء منظومة مالية مستدامة وقادرة على المنافسة عالمياً، عبر تسهيل الوصول إلى المواهب ورؤوس الأموال والابتكار.
وكان أبوظبي العالمي ADGM فد اختتم مؤخراً بنجاح النسخة الثالثة من معرض التوظيف الافتراضي، الذي نظّمه بالشراكة مع منصة التوظيف eFinancialCareers، في إطار التزامه الراسخ بتطوير المواهب وتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً يستقطب الكفاءات البشرية.
ركّز الحدث على قطاعي أسواق رأس المال وإدارة الثروات والمخاطر، وجمع كوكبة من المهنيين والمتخصّصين مع مجموعة من أبرز جهات التوظيف والمؤسسات العاملة في قطاع الخدمات المالية.
شارك في الحدث نحو 4000 باحث عن عمل من أكثر من 27 دولة، إلى جانب 33 جهة توظيف رائدة ومجموعة من المؤسسات والشركات العاملة في المنظومة المتنامية لأبوظبي العالمي.
وتميّزت نسخة هذا العام باعتماد نهج أكثر تركيزاً، من خلال تعزيز آليات فرز المرشحين وتنظيم جلسات متخصّصة بحسب القطاعات، ما أسهم في إتاحة تواصل أكثر فاعلية بين جهات التوظيف والمواهب.
وفي إطار جهوده المتواصلة لتعزيز سهولة الوصول إلى الفرص الوظيفية والكفاءات المتخصّصة، كشف أبوظبي العالمي عن خططه لدمج منصة الوظائف الخاصة به ضمن النسخ المقبلة من سلسلة فعاليات معارض التوظيف الافتراضية.
تهدف هذه المبادرة إلى تبسيط مسارات التوظيف وتعزيز الترابط بين جهات التوظيف والمهنيين ضمن منظومة أبوظبي العالمي.
وقال سالم الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة أبوظبي العالمي، إن معرض التوظيف الافتراضي الذي ينظمه أبوظبي العالمي يواصل تطوّره استجابةً للطلب المتزايد على الكفاءات المتخصّصة في المنظومة المالية المتنامية في أبوظبي، وأسهم التركيز على قطاعات متخصّصة خلال نسخة هذا العام في إتاحة تواصل أكثر كفاءة بين جهات التوظيف والمهنيين من أصحاب الكفاءات العالية، ما عزّز دور الحدث منصة استراتيجية لاستقطاب المواهب والكفاءات.
وأوضح أن حجم المشاركة القوي يعكس المكانة المتنامية لأبوظبي وجهة رائدة للخدمات المالية وإدارة الثروات مشيراً إلى أنه مع استمرار نمو أبوظبي العالمي بوصفها مركزاً مالياً دولياً يدعم التطلعات والأهداف الاقتصادية لإمارة أبوظبي، تبقى الكفاءات البشرية محوراً أساسياً لهذا التقدم، وقال: «لذلك نؤكد التزامنا الثابت بدعم تطوير المواهب على المدى الطويل في الإمارة».
وشهدت أجنحة الشركات وجِهات التوظيف أكثر من 14 ألف زيارة، حيث تفاعل المهنيون مع مؤسسات وشركات من بينها أبوظبي العالمي و«إتش إس بي سي»، ومجموعة «بلاك سوان»، وبنك المارية المحلي، و«روبرت والترز»، و«سيتي بنك».
وأسفرت 1303 من هذه الزيارات عن حوارات مهنية مباشرة وفرص تواصل حول الوظائف.
وجاءت النسبة الأكبر من المرشحين المسجلين من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والهند، وفرنسا، وسنغافورة، والدنمارك، وهونغ كونغ، والصين، وجنوب أفريقيا، والفلبين، إلى جانب أسواق عالمية أخرى.
ومثّل المشاركون أكثر من 31 قطاعاً فرعياً ضمن قطاعي أسواق رأس المال وإدارة الثروات والمخاطر، بما في ذلك الخدمات المصرفية، والاستشارات، وإدارة الثروات، والخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية، والعقارات، والأسهم الخاصة، ورأس المال الجريء، والمكاتب العائلية، وغيرها.

