الخميس 21 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«كهرباء دبي» ترسخ تفوقها المؤسسي محلياً ودولياً بـ 502 جائزة

«كهرباء دبي» ترسخ تفوقها المؤسسي محلياً ودولياً بـ 502 جائزة
21 مايو 2026 18:12


دبي (الاتحاد)
حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي«ديوا» 502 جائزة محلية وإقليمية وعالمية مرموقة خلال العقد الممتد من عام 2015 وحتى 2025، لتؤكد بذلك مكانتها الريادية وتصدرها لثلاثة عشر مؤشر أداء رئيسي على مستوى العالم.
وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن هذه الإنجازات المتتالية تأتي ثمرة لتوجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها في ترسيخ ثقافة التميز والابتكار والاستدامة، مشيراً إلى أن الهيئة تضع إسعاد المتعاملين في صميم أولوياتها عبر توفير خدمات رقمية استباقية ذكية تستند إلى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.
وشهد عام 2025 تتويج الهيئة بمجموعة بارزة من الجوائز العالمية، حيث نالت ست جوائز ضمن «أفضل الأعمال» في المملكة المتحدة تقديراً لجهودها في العمل المناخي والاستدامة والابتكار، وجائزة «الإمارات تبتكر» للريادة الرقمية.
كما تميزت الهيئة مالياً بفوز مجمع حصيان بجوائز لأفضل صفقة مالية في الشرق الأوسط، وحصدت ثلاث جوائز من «براندون هول» الأميركية لتميزها في الذكاء الاصطناعي التوليدي والتأثير الاجتماعي، إلى جانب جائزتين من «رويترز» العالمية لانتقال الطاقة، وجائزة «سيل» الأمريكية لاستدامة الأعمال.
وعززت الهيئة سجلها بخمس جوائز من مجلس السلامة البريطاني في مجالات الصحة والسلامة والبيئة ورفاهية الموظفين، فضلاً عن فوزها بجائزة أفضل تقنية طاقة مبتكرة ضمن «جوائز آسيا للطاقة 2025».

 

أخبار ذات صلة
«كهرباء دبي» تدشن 10 محطات نقل رئيسية في 2025
90 % ارتفاعاً بأرباح «كهرباء دبي» خلال الربع الأول
كهرباء دبي
آخر الأخبار
عبدالله آل حامد: الإعلام الإماراتي واضح وموثوق ولا حدود له سوى القيم والثقافة الوطنية
علوم الدار
عبدالله آل حامد: الإعلام الإماراتي واضح وموثوق ولا حدود له سوى القيم والثقافة الوطنية
اليوم 20:47
أرباح سوق دبي المالي قبل الضريبة ترتفع 158%
اقتصاد
إطلاق ملتقى فرص الاستثمار لسوق دبي المالي
اليوم 20:45
«مجلس دبي للإعلام» و«لجنة دبي للأفلام» يعزّزان التعاون السينمائي العالمي
الترفيه
«مجلس دبي للإعلام» و«لجنة دبي للأفلام» يعزّزان التعاون السينمائي العالمي
اليوم 20:35
"أبوظبي العالمي"
اقتصاد
«كانتور» تحصل على موافقة «أبوظبي العالمي» لتقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية
اليوم 20:32
حصاد الإمارات يرتفع إلى 61 ميدالية في «الألعاب الخليجية»
الرياضة
حصاد الإمارات يرتفع إلى 61 ميدالية في «الألعاب الخليجية»
اليوم 20:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©