«محمد بن راشد للابتكار» يُقدّم ضمان تمويل بقيمة 1.5 مليون درهم لشركة «01Gov»

21 مايو 2026 18:13


دبي (الاتحاد)
أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في دولة الإمارات، عن تقديم ضمان تمويل بقيمة 1.5 مليون درهم لصالح «01Gov»، وهي شركة إماراتية ناشئة متخصصة في التقنيات الحكومية.
يهدف هذا الضمان إلى تسريع نمو المنصة المملوكة للشركة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يعزز توجه دولة الإمارات نحو الريادة العالمية في تطوير العمل الحكومي وتعزيز تميزه على كافة المستويات.
وقالت فاطمة يوسف النقبي، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وممثل الوزارة في صندوق محمد بن راشد للابتكار، إن الصندوق يؤدي دوراً محورياً في تعزيز الاستراتيجية الوطنية للابتكار، تجسيداً لرؤية الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة ويتمتع بقدرة تنافسية عالمية، ونحن ملتزمون بتمكين المبتكرين ذوي الإمكانات العالية وتوفير الركائز اللازمة لنموهم وتوسعهم بما يضمن إحداث أثر تنموي مستدام، ويعكس دعمنا لشركة «01Gov» التزامنا الراسخ بتحفيز الابتكار، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعزيز القدرات الوطنية القادرة على صياغة مستقبل القطاعات الحيوية.
تُعتبر منصة «01Gov» حلاً متكاملاً قائماً على الحوسبة السحابية، ومتاحاً عبر الإنترنت من خلال تطبيق للهواتف المتحركة، وتم تصميم المنصة لمعالجة التحديات التي تواجه الجهات الحكومية.
وتتيح المنصة للعاملين في القطاع الحكومي الاستفادة من أدوات لمتابعة التوجهات العالمية الناشئة، وإجراء دراسات قياس مرجعي سريعة، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، وتساعد الموظفين الحكوميين على تقديم أفكار مبتكرة، وتنظيم مختبرات للأفكار، والمشاركة في مسارات التعلم الذاتي المستمر.
ويسهم الدعم الجديد الذي يقدمه صندوق محمد بن راشد للابتكار في تمكين «01Gov» من توسيع نطاق عملياتها والاستجابة للطلب المتزايد على حلولها الذكية المصممة وفق أهداف محددة.
وسيتم توجيه الضمان نحو تطوير نظام One، وهو نظام ذكاء اصطناعي قائم على الوكلاء طورته «01Gov»، إلى جانب تعزيز قدرات المنصة لخدمة عملائها الحاليين.
وقال الدكتور سعيد الظاهري، الشريك وخبير الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل في «01Gov»، إن هذا الدعم يأتي لينسجم مع توجهاتنا الرامية لدعم مساعي دولة الإمارات في تعزيز كفاءة العمل الحكومي واستشراف المستقبل، وقد وضعت دولة الإمارات أجندة واضحة وطموحة للريادة عالمياً في مجال الحكومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبصفتنا شركة إماراتية، نفخر بمساهمتنا في تحقيق هذا الطموح الوطني.

 

