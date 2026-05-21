الخميس 21 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«كانتور» تحصل على موافقة «أبوظبي العالمي» لتقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية

"أبوظبي العالمي"
21 مايو 2026 20:32


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «كانتور»، المصرف الاستثماري الرائد عالمياً والتابع لمجموعة شركات «كانتور فيتزجيرالد»، عن حصولها على موافقة سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي لمزاولة الأنشطة المالية الخاضعة للتنظيم داخله، حيث تُمثّل هذه الموافقة، التي تم تأكيدها بإصدار تصريح الخدمات المالية، خطوة مرحلية بارزة في مسيرة التوسع الإستراتيجي للشركة في منطقة الشرق الأوسط، وتأتي عقب افتتاح مكتبها في العاصمة أبوظبي خلال شهر ديسمبر من عام 2025.
وأكد سيج كيلي، الرئيس التنفيذي المشارك والرئيس العالمي للخدمات المصرفية الاستثمارية في «كانتور»، أن إرساء حضور للشركة في إمارة أبوظبي يعكس مدى التزامها طويل الأمد تجاه الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية التي يتنامى دورها في تشكيل وصياغة التدفقات الرأسمالية العالمية، مشيراً إلى أن منطقة الشرق الأوسط لا تزال تشهد زخماً اقتصادياً قوياً، وتصاعداً بارزاً في الأنشطة الاستثمارية، وزيادة ملحوظة في تكوين رأس المال المؤسسي.
وسيتولى علي خالبي، رئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط لدى «كانتور فيتزجيرالد»، إدارة مكتب الشركة في أبوظبي ليكون بمثابة مركز إقليمي لأنشطتها في مجالات الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال، حيث أوضح أن إمارة أبوظبي رسّخت مكانتها بسرعة فائقة باعتبارها مركزاً مالياً رائداً على الساحة الدولية وبوابة لواحدة من أكثر بيئات الاستثمار ديناميكية ونشاطاً في العالم.
وأضاف خالبي أنه مع دخول مكتب الشركة في أبوظبي حيز التشغيل الكامل، فإن الإدارة تتطلع قُدماً إلى توطيد العلاقات التي تربطها بالعملاء والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين في جميع أنحاء المنطقة، إلى جانب المساهمة بدور بارز في مواصلة تنمية المنظومة المحلية لأسواق رأس المال.
فيما اعتبر آرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي، أن قرار «كانتور» بإنشاء مكتب لعملياتها يعكس الإقبال المتزايد بين كبرى المؤسسات المالية العالمية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما في منطقة الخليج.

أخبار ذات صلة
«أبوظبي العالمي» يستقطب 4 آلاف مشارك بـ«معرض التوظيف الافتراضي»
تفاهم بين «أبوظبي العالمي» و«سوق المال اليونانية»
أبوظبي العالمي
آخر الأخبار
عبدالله آل حامد: الإعلام الإماراتي واضح وموثوق ولا حدود له سوى القيم والثقافة الوطنية
علوم الدار
عبدالله آل حامد: الإعلام الإماراتي واضح وموثوق ولا حدود له سوى القيم والثقافة الوطنية
اليوم 20:47
أرباح سوق دبي المالي قبل الضريبة ترتفع 158%
اقتصاد
إطلاق ملتقى فرص الاستثمار لسوق دبي المالي
اليوم 20:45
«مجلس دبي للإعلام» و«لجنة دبي للأفلام» يعزّزان التعاون السينمائي العالمي
الترفيه
«مجلس دبي للإعلام» و«لجنة دبي للأفلام» يعزّزان التعاون السينمائي العالمي
اليوم 20:35
"أبوظبي العالمي"
اقتصاد
«كانتور» تحصل على موافقة «أبوظبي العالمي» لتقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية
اليوم 20:32
حصاد الإمارات يرتفع إلى 61 ميدالية في «الألعاب الخليجية»
الرياضة
حصاد الإمارات يرتفع إلى 61 ميدالية في «الألعاب الخليجية»
اليوم 20:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©