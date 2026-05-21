«كانتور» تحصل على موافقة «أبوظبي العالمي» لتقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «كانتور»، المصرف الاستثماري الرائد عالمياً والتابع لمجموعة شركات «كانتور فيتزجيرالد»، عن حصولها على موافقة سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي لمزاولة الأنشطة المالية الخاضعة للتنظيم داخله، حيث تُمثّل هذه الموافقة، التي تم تأكيدها بإصدار تصريح الخدمات المالية، خطوة مرحلية بارزة في مسيرة التوسع الإستراتيجي للشركة في منطقة الشرق الأوسط، وتأتي عقب افتتاح مكتبها في العاصمة أبوظبي خلال شهر ديسمبر من عام 2025.

وأكد سيج كيلي، الرئيس التنفيذي المشارك والرئيس العالمي للخدمات المصرفية الاستثمارية في «كانتور»، أن إرساء حضور للشركة في إمارة أبوظبي يعكس مدى التزامها طويل الأمد تجاه الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية التي يتنامى دورها في تشكيل وصياغة التدفقات الرأسمالية العالمية، مشيراً إلى أن منطقة الشرق الأوسط لا تزال تشهد زخماً اقتصادياً قوياً، وتصاعداً بارزاً في الأنشطة الاستثمارية، وزيادة ملحوظة في تكوين رأس المال المؤسسي.

وسيتولى علي خالبي، رئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط لدى «كانتور فيتزجيرالد»، إدارة مكتب الشركة في أبوظبي ليكون بمثابة مركز إقليمي لأنشطتها في مجالات الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال، حيث أوضح أن إمارة أبوظبي رسّخت مكانتها بسرعة فائقة باعتبارها مركزاً مالياً رائداً على الساحة الدولية وبوابة لواحدة من أكثر بيئات الاستثمار ديناميكية ونشاطاً في العالم.

وأضاف خالبي أنه مع دخول مكتب الشركة في أبوظبي حيز التشغيل الكامل، فإن الإدارة تتطلع قُدماً إلى توطيد العلاقات التي تربطها بالعملاء والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين في جميع أنحاء المنطقة، إلى جانب المساهمة بدور بارز في مواصلة تنمية المنظومة المحلية لأسواق رأس المال.

فيما اعتبر آرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي، أن قرار «كانتور» بإنشاء مكتب لعملياتها يعكس الإقبال المتزايد بين كبرى المؤسسات المالية العالمية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما في منطقة الخليج.