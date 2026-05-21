سوق السفر العربي 2026 ينطلق في دبي 14 سبتمبر

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «آر إكس» رسمياً عن انطلاق معرض سوق السفر العربي 2026 ضمن موعده الجديد المقرّر في الفترة من 14 وحتى 17 سبتمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث جاء هذا التعديل بعد مشاورات مكثفة وموسعة مع أبرز العارضين والشركاء الاستراتيجيين في القطاع، مما يبرهن على التزام القائمين على المعرض التام بالاستماع المتواصل لمتطلبات قطاع السياحة العالمي وضمان تطوره المستمر ونموه الاقتصادي.

وأوضحت دانييل كورتيس، مديرة المحفظة الإقليمية لدى شركة «آر إكس» في دولة الإمارات، أن الشركة واصلت التشاور والتعاون بشكل وثيق مع العارضين والشركاء والجهات المعنية كافة في قطاع السفر العالمي، وهو ما أسفر عن اتخاذ هذا القرار بتعديل موعد انعقاد معرض سوق السفر العربي 2026 ليصبح في سبتمبر، مشيرةً إلى أن هذا التغيير يعكس الأهمية البالغة للحوار والتنسيق المستمر بين جميع الأطراف. وقالت كورتيس: الأولوية القصوى تتمثل في ضمان توفير معرض سوق السفر العربي كأقوى منصة ممكنة تتيح فرص الأعمال.