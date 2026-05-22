الذهب يتراجع وسط صعود الدولار

انخفض سعر الذهب بشكل طفيف اليوم الجمعة متجها نحو تسجيل خسارة أسبوعية ثانية على التوالي، متأثرا بقوة الدولار ​وارتفاع أسعار النفط اللذين عززا التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).



وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بالمئة إلى 4522.89 ⁠دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0222 بتوقيت جرينتش. وانخفض المعدن النفيس بنحو 0.3 بالمئة ​خلال الأسبوع حتى الآن. ونزلت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم ​يونيو 0.4 بالمئة إلى 4524.40 دولار.

وظل الدولار قريبا ⁠من ​أعلى مستوى له في ستة أسابيع، مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5% إلى 76.32 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3% إلى 1959.20 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 1377.89 دولار للأوقية.