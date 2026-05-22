الذهب يتراجع وسط صعود الدولار

انخفض سعر الذهب بشكل طفيف اليوم الجمعة متجها نحو تسجيل خسارة أسبوعية ثانية على التوالي، متأثرا بقوة الدولار وارتفاع أسعار النفط اللذين عززا التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بالمئة إلى 4522.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0222 بتوقيت جرينتش. وانخفض المعدن النفيس بنحو 0.3 بالمئة خلال الأسبوع حتى الآن. ونزلت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم يونيو 0.4 بالمئة إلى 4524.40 دولار.
وظل الدولار قريبا من أعلى مستوى له في ستة أسابيع، مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5% إلى 76.32 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3% إلى 1959.20 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 1377.89 دولار للأوقية.