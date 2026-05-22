الجمعة 22 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات الأولى إقليمياً في مبيعات السيارات الكهربائية للعام الثاني على التوالي

علم الإمارات
22 مايو 2026 14:29

رسخت دولة الإمارات مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً في التحول نحو النقل المستدام، بعد تصدرها دول الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي في نسبة مبيعات السيارات الكهربائية، وفق تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر ضمن Global EV Outlook 2026، والذي أكد استحواذ الدولة على نحو 50% من إجمالي مبيعات المركبات الكهربائية في المنطقة، ما يعكس تسارع التحول نحو التنقل الأخضر وتعزيز تنافسية الدولة في تقنيات المستقبل.

ويعكس هذا الإنجاز نتائج السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية التي أطلقتها وزارة الطاقة والبنية التحتية عام 2023، بهدف تسريع تبني المركبات الكهربائية، وتوسيع البنية التحتية لمحطات الشحن، وتحفيز الاستثمارات في حلول التنقل المستدام، بما يدعم توجهات الدولة نحو بناء منظومة نقل ذكية ومستدامة.

وأكد المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، أن تصدر دولة الإمارات لمؤشرات مبيعات المركبات الكهربائية في المنطقة يعكس رؤية استباقية تبنتها القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتنقل المستدام والابتكار في قطاعي الطاقة والنقل.

أخبار ذات صلة
الإمارات والنمسا تستكشفان الفرص التجارية والاستثمارية لبناء شراكات جديدة
«فخورين بالإمارات».. فعالية صحية تعزِّز الانتماء

وقال إن التقرير يؤكد نجاح دولة الإمارات في ترسيخ بيئة جاذبة لمصنعي المركبات الكهربائية وتوسيع حضورهم في السوق المحلي، مدعوماً بمنظومة تشريعية متطورة وبنية تحتية متقدمة، بما ينسجم مع المشروع التحولي "سوق عالمي للمركبات الكهربائية"، ومستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 واستراتيجية الحياد المناخي 2050، وجهود الدولة لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة ورفع جودة الحياة. 

وأضاف أن الدولة تواصل تحقيق إنجازات نوعية في مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مدفوعة برؤية وطنية طموحة تستهدف بناء منظومة نقل أكثر كفاءة واعتماداً على التقنيات النظيفة، ويجسد هذا الإنجاز نجاح السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي عززت جاهزية الدولة لاستيعاب التحولات العالمية في قطاع المركبات الكهربائية.

وقال إن وزارة الطاقة والبنية التحتية، تعمل بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، على تسريع تطوير منظومة متكاملة لدعم انتشار المركبات الكهربائية، تشمل التوسع في البنية التحتية لمحطات الشحن وتحفيز الاستثمار والابتكار في حلول التنقل الأخضر، كما يأتي إطلاق شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية خطوة استراتيجية لتطوير شبكة شحن وطنية متقدمة تدعم التوسع في استخدام المركبات الكهربائية وترفع جاهزية البنية التحتية المستقبلية للدولة.

المصدر: وام
الإمارات
السيارات
السيارات الكهربائية
آخر الأخبار
«غرفة دبي»
اقتصاد
«غرفة دبي» و«أبوظبي للطفولة المبكرة» تعززان الوعي بـ«علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين»
اليوم 16:01
"الداخلية" أول جهة اتحادية تحصل على الآيزو في إدارة الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
"الداخلية" أول جهة اتحادية تحصل على الآيزو في إدارة الذكاء الاصطناعي
اليوم 16:01
بنك أبوظبي الأول
اقتصاد
«أبوظبي الأول» يحشد 381 مليار درهم لتمويل المشاريع المستدامة والتحولية
اليوم 16:01
«حي دبي للمستقبل» يستثمر في «كامبر كريك» للتكنولوجيا العقارية
اقتصاد
«حي دبي للمستقبل» يستثمر في «كامبر كريك» للتكنولوجيا العقارية
اليوم 16:00
«الاقتصاد والسياحة» تشارك في مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية والأفريقية
اقتصاد
«الاقتصاد والسياحة» تشارك في مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية والأفريقية
اليوم 15:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©