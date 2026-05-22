الجمعة 22 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاتحادية للضرائب» تكرّم الفائزين بـ«جائزة روّاد للتميُّز»

«الاتحادية للضرائب» تكرّم الفائزين بـ«جائزة روّاد للتميُّز»
22 مايو 2026 15:56

 
دبي (الاتحاد)
كرّمت الهيئة الاتحادية للضرائب الفائزين بـ«جائزة الروّاد للتميز»، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم الفاعلة في دعم مسيرة التطوير والابتكار داخل الهيئة، وانطلاقاً من التزامها الراسخ بنشر ثقافة التميز المؤسسي، وتعزيز روح المنافسة الإيجابية بين الموظفين وتطوير الأداء المؤسسي والفردي.
وتعد «جائزة الرواد للتميز» إحدى أهم المبادرات الداخلية السنوية الهادفة إلى ترسيخ مفاهيم الجودة والتميز ضمن منظومة التميز المؤسسي، بما ينسجم مع الرؤية الطموحة للهيئة حيث تسهم الجائزة في تعزيز روح المنافسة بين الإدارات والموظفين وتشجيعهم على تقديم أفضل المبادرات والأفكار التي تعمل على الارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي.
كما تهدف الجائزة إلى تطوير الأداء ضمن إطار متكامل يدعم تحقيق رؤية الهيئة ورسالتها، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة العمل وجودة الخدمات المقدمة لمختلف فئات المتعاملين.
وأطلقت الاتحادية للضرائب فئة جديدة ضمن جائزة رواد للتميز متخصصة في الابتكار في الذكاء الاصطناعي، وذلك انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بهدف أن تكون حكومة الإمارات الأولى في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد في 50% من خدماتها وعملياتها الحكومية.
وقال عبدالعزيز الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن هذا التكريم يأتي في إطار حرص الهيئة على إبراز إنجازات الموظفين وتقدير جهودهم المتميزة، بما يشجع على تبادل الخبرات بين فرق العمل المختلفة، ويمثّل فرصة مهمة لاستعراض قصص النجاح والممارسات المميزة، التي تسهم في دعم توجهات الهيئة نحو الريادة والتميز المؤسسي، وتحقيق مستويات الكفاءة والجودة في الأداء.
وأضاف أن إطلاق الفئة الجديدة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي لجائزة رواد للتميز، يعكس حرص الهيئة على تطبيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، لما لها من دور مهم في تسريع المهام، ورفع جودة اتخاذ القرار، ومنح مساحة أكبر للإبداع وطرح أفكار جديدة تسهم في خدمة الاقتصاد الوطني ودعم مسيرة التنمية في الدولة.
وأكد حرص الهيئة على توفير بيئة داعمة ومحفزة لموظفيها من خلال تمكينهم وتأهيلهم، وإطلاق مبادرات نوعية تسهم في تعزيز مساراتهم وإنتاجهم الوظيفي وتشجعهم على الإبداع والابتكار، بما يدعم تطورهم المهني ويحقق أهداف الهيئة المستقبلية.
من جانبه، قال جاسم الزرعوني، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الهيئة، إن الجائزة تمثل إحدى المبادرات الهادفة إلى تعزيز روح المنافسة الإيجابية وترسيخ ثقافة التميز المؤسسي بين الموظفين، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى دائماً من خلالها إلى الاحتفاء بجهود الموظفين وإبداعاتهم، بما يسهم في تحفيزهم على التقدم والابتكار وتقديم أفضل ممارساتهم المهنية.
وأضاف أن الجائزة نجحت خلال الأعوام السابقة منذ انطلاقها في استقطاب عدد متزايد من المشاركين والفائزين، وهو ما يعكس أهمية الجائزة ودورها في إبراز دور الموظفين وقصص نجاحاتهم وإنجازاتهم داخل الهيئة، إضافة إلى مساهمتها في نشر ثقافة التطوير المستمر وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والجودة في الأداء المؤسسي.
وانطلقت «جائزة رواد للتميز المؤسسي» في عام 2022، وواصلت مسيرتها بنجاح حتى دورتها الثالثة، حيث استقطبت حتى الآن 60 مشاركاً ومشاركة من الهيئة، وتوج خلالها 19 فائزاً وفائزة من مختلف الفئات.
وتعكس هذه الأرقام وفق الهيئة حرص الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم من خلال المشاركة الفاعلة في الجائزة، كما تؤكد اهتمامهم المستمر بتطوير أدائهم وتعزيز كفاءاتهم العملية بما يسهم في دعم ثقافة التميز المؤسسي والارتقاء بجودة العمل.

 

أخبار ذات صلة
«الاتحادية للضرائب»: 91 ألف مستفيد متوقع من إعفاء غرامة التأخُّر في التسجيل بضريبة الشركات
«الاتحادية للضرائب» تحصل على التصنيف الذهبي لشهادة LEED
الهيئة الاتحادية للضرائب
آخر الأخبار
«غرفة دبي»
اقتصاد
«غرفة دبي» و«أبوظبي للطفولة المبكرة» تعززان الوعي بـ«علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين»
اليوم 16:01
"الداخلية" أول جهة اتحادية تحصل على الآيزو في إدارة الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
"الداخلية" أول جهة اتحادية تحصل على الآيزو في إدارة الذكاء الاصطناعي
اليوم 16:01
بنك أبوظبي الأول
اقتصاد
«أبوظبي الأول» يحشد 381 مليار درهم لتمويل المشاريع المستدامة والتحولية
اليوم 16:01
«حي دبي للمستقبل» يستثمر في «كامبر كريك» للتكنولوجيا العقارية
اقتصاد
«حي دبي للمستقبل» يستثمر في «كامبر كريك» للتكنولوجيا العقارية
اليوم 16:00
«الاقتصاد والسياحة» تشارك في مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية والأفريقية
اقتصاد
«الاقتصاد والسياحة» تشارك في مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية والأفريقية
اليوم 15:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©