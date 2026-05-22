«حي دبي للمستقبل» يستثمر في «كامبر كريك» للتكنولوجيا العقارية



دبي (الاتحاد)

أعلن صندوق حي دبي للمستقبل، عن التزامه بالاستثمار في صندوق «كامبر كريك» المتخصّص في التكنولوجيا العقارية، والذي يدير أصولاً تقارب قيمتها مليار دولار.

ويأتي هذا الاستثمار في إطار جهود واستثمارات صندوق حي دبي للمستقبل، الذي يشرف عليه مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، لدعم الصناديق المتخصّصة التي تحقق عوائد متميزة وتقدم قيمة مضافة لمحافظها من الشركات.

وقال نادر البستكي، المدير التنفيذي لصندوق حي دبي للمستقبل، إن كامبر كريك يعتبر من صناديق إدارة الاستثمارات التي يحرص صندوق حي دبي للمستقبل على دعمها، لافتاً إلى أن مقاربتهم المنضبطة والقائمة على الثقة العالية وإدارة محافظ مُركّزة ومواصلة الاستثمار في أفضل شركاتها تشكل نموذجاً يولّد القيمة بثبات ويقدم توزيعات حقيقية للمستثمرين، وهو ما يتماشى بشكل مباشر مع مهمة الصندوق لدعم الصناديق المتخصصة في القطاعات المختلفة التي تتوافق مع أجندة دبي الاقتصادية «D33»، إلى جانب ضمان بناء محفظة متينة وعوائد للشركاء في منظومة دبي الاستثمارية المتميزة.

كما توفر الشراكة لمحفظة الشركات فرصة الوصول إلى شبكة صندوق حي دبي للمستقبل من الأطراف المعنية والمشغلين الإقليميين، ما يبني مسارات نوعية لمبتكري التكنولوجيا العقارية في الولايات المتحدة لدخول منطقة الشرق الأوسط والتوسع فيها.

وقال جيك فينغرت، الشريك الإداري لدى كامبر كريك، إن صندوق حي دبي للمستقبل سيسهم بتعزيز قدرة كامبر كريك على مواصلة دعم أبرز الشركات الواعدة، بالتوازي مع تعميق حضورها وعلاقاتها في منطقة الشرق الأوسط، حيث يركّز صندوق حي دبي للمستقبل على تعزيز مستقبل اقتصاد دبي عبر الاستثمار المدروس في الابتكار، ما يتماشى تماماً مع عمل كامبر كريك على دعم شركات التكنولوجيا التي تحدث تحولات نوعية في مجالات حيوية مثل العقارات والإنشاءات، والتزامهم بتوسيع نطاق الفرص ورعاية النمو الإقليمي بعيد المدى يجعل منهم شريكاً موثوقاً في وقت نعمّق فيه تفاعلنا مع منطقة الشرق الأوسط ودولة الإمارات.

وخلال العقد الماضي، استثمرت كامبر كريك في مراحل مبكرة في أكثر من 47 شركة متخصصة بالتكنولوجيا العقارية ودعمت نموها، مع معدل عالٍ من الشركات التي حققت تخارجاً استثمارياً ناجحاً.

وتأسست كامبر كريك عام 2011 كشركة رأسمال جريء تستثمر في الشركات التي تحدث تحولات نوعية في قطاع العقارات وتوسع نطاقات الفرص فيها.