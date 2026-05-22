«الإمارات للتنمية المتوازنة» يُطلق مشروعَي الواجهة البحرية وبوليفارد الرمس في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة عن إطلاق أعمال تطوير مشروعَي الواجهة البحرية وبوليفارد الرمس في منطقة الرمس بإمارة رأس الخيمة، في خطوة تُعزز مساعي المجلس الهادفة إلى تحويل قرى الإمارات والمناطق الريفية إلى وجهات تنموية متكاملة تعزز جودة الحياة المجتمعية وتدعم مسارات التنمية المستدامة.

ويأتي المشروعان ضمن رؤية المجلس في تطوير الوجهات الحيوية وإبراز الهوية الوطنية، إذ يشمل مشروع الواجهة البحرية تطوير كورنيش الرمس ومارينا الرمس، فيما يُعيد مشروع البوليفارد تأهيل المحور التجاري الرئيسي للمنطقة ويربطه بالكورنيش في منظومة متكاملة.

تمتد الواجهة البحرية لمنطقة الرمس على طول 2000 متر، وتتضمن مسارات مخصصة للمشي وركوب الدراجات الهوائية والجري، إلى جانب مرافق عامة ومواقف للسيارات ومسطحات خضراء ممتدة ومناطق ألعاب وساحات مخصصة لاستضافة الفعاليات والأنشطة المجتمعية، بما يُعزز حضور المنطقة كمحور للتفاعل الاجتماعي والثقافي وبيئة منظمة وآمنة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية.

ويشتمل المشروع كذلك على تنفيذ معلم رئيسي مستوحى من التراث الإماراتي الأصيل، ليُشكل إضافةً نوعية تعكس خصوصية المكان وتُبرز ارتباطه بالموروث الثقافي، وتمنحه بُعداً بصرياً يُعزز هويته كمقصد مجتمعي وسياحي.

ويستهدف مشروع بوليفارد الرمس، تجديد أكثر من 100 محل تجاري قائم وإعادة تأهيلهم وفق هوية بصرية موحدة وعصرية تنبثق من الموروث المحلي، ويوفر مواقف للسيارات وأماكن جلوس عامة.