الجمعة 22 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الإمارات للتنمية المتوازنة» يُطلق مشروعَي الواجهة البحرية وبوليفارد الرمس في رأس الخيمة

«الإمارات للتنمية المتوازنة» يُطلق مشروعَي الواجهة البحرية وبوليفارد الرمس في رأس الخيمة
22 مايو 2026 18:32

 

رأس الخيمة (الاتحاد)
أعلن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة عن إطلاق أعمال تطوير مشروعَي الواجهة البحرية وبوليفارد الرمس في منطقة الرمس بإمارة رأس الخيمة، في خطوة تُعزز مساعي المجلس الهادفة إلى تحويل قرى الإمارات والمناطق الريفية إلى وجهات تنموية متكاملة تعزز جودة الحياة المجتمعية وتدعم مسارات التنمية المستدامة.
ويأتي المشروعان ضمن رؤية المجلس في تطوير الوجهات الحيوية وإبراز الهوية الوطنية، إذ يشمل مشروع الواجهة البحرية تطوير كورنيش الرمس ومارينا الرمس، فيما يُعيد مشروع البوليفارد تأهيل المحور التجاري الرئيسي للمنطقة ويربطه بالكورنيش في منظومة متكاملة.
تمتد الواجهة البحرية لمنطقة الرمس على طول 2000 متر، وتتضمن مسارات مخصصة للمشي وركوب الدراجات الهوائية والجري، إلى جانب مرافق عامة ومواقف للسيارات ومسطحات خضراء ممتدة ومناطق ألعاب وساحات مخصصة لاستضافة الفعاليات والأنشطة المجتمعية، بما يُعزز حضور المنطقة كمحور للتفاعل الاجتماعي والثقافي وبيئة منظمة وآمنة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية.
ويشتمل المشروع كذلك على تنفيذ معلم رئيسي مستوحى من التراث الإماراتي الأصيل، ليُشكل إضافةً نوعية تعكس خصوصية المكان وتُبرز ارتباطه بالموروث الثقافي، وتمنحه بُعداً بصرياً يُعزز هويته كمقصد مجتمعي وسياحي.
ويستهدف مشروع بوليفارد الرمس، تجديد أكثر من 100 محل تجاري قائم وإعادة تأهيلهم وفق هوية بصرية موحدة وعصرية تنبثق من الموروث المحلي، ويوفر مواقف للسيارات وأماكن جلوس عامة.

أخبار ذات صلة
«الإمارات للتنمية المتوازنة» و«الإمارات المالي» يخّرجان دفعتين من الدبلوم المهني
«الإمارات للتنمية المتوازنة» يستعرض مشاريعه في «اصنع في الإمارات 2026»
مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة
آخر الأخبار
مواعيد تطبيق رسوم "درب" و"مواقف" خلال عيد الأضحى المبارك
علوم الدار
مواعيد تطبيق رسوم "درب" و"مواقف" خلال عيد الأضحى المبارك
اليوم 17:30
سيف بن زايد يلتقي فريقي بني ياس للجوجيتسو والكرة الطائرة
الرياضة
سيف بن زايد يلتقي فريقي بني ياس للجوجيتسو والكرة الطائرة
اليوم 20:10
طبيب يقيس درجة حرارة زائرة لمستشفى في الكونغو الديمقراطية
الأخبار العالمية
"الصحة العالمية" تغير تصنيف مستوى الخطر من إيبولا في الكونغو
اليوم 19:58
«غرفة أبوظبي»
اقتصاد
«غرفة أبوظبي»: «مركز الوساطة في المنازعات التجارية» يعزز تنافسية الإمارة ويرسخ مكانتها عالمياً
اليوم 19:44
منتخب الكاراتيه يشارك في البطولة الآسيوية بإندونيسيا
الرياضة
منتخب الكاراتيه يشارك في البطولة الآسيوية بإندونيسيا
اليوم 19:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©