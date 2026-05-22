الجمعة 22 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«غرفة أبوظبي»: «مركز الوساطة في المنازعات التجارية» يعزز تنافسية الإمارة ويرسخ مكانتها عالمياً

«غرفة أبوظبي»
22 مايو 2026 19:44


أبوظبي (الاتحاد)
أكد علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن قرار سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لدائرة القضاء - أبوظبي يإنشاء مركز الوساطة في المنازعات التجارية لدى غرفة أبوظبي يمثل خطوة استراتيجية تعكس الرؤية الاستشرافية لقيادة دولة الإمارات وحرصها المستمر على تطوير منظومة تشريعية وقضائية متقدمة تدعم تنافسية بيئة الأعمال وتعزز ثقة المستثمرين محلياً وعالمياً.
وأوضح أن المركز سيشكل إضافة نوعية لمنظومة الخدمات والحلول المتقدمة التي تقدمها أبوظبي لمجتمع الأعمال، من خلال توفير آليات أكثر مرونة وسرعة وكفاءة لتسوية المنازعات التجارية، بما يسهم في دعم استمرارية الأعمال، وتقليل التحديات المرتبطة بالنزاعات التجارية، وتعزيز جاذبية الإمارة كوجهة رائدة للاستثمار والأعمال.

  علي محمد المرزوقي
ولفت المرزوقي إلى أن المركز يأتي ضمن منظومة متكاملة للحلول البديلة لتسوية المنازعات التجارية في أبوظبي، إلى جانب مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، حيث يعمل كل منهما ضمن اختصاصه ودوره المتخصص، بما يعزز تكامل المنظومة القانونية والتجارية في الإمارة، ويوفر خيارات متقدمة ومتنوعة تلبي احتياجات مجتمع الأعمال والمستثمرين.
وشدد على أن هذه الخطوة تجسد المكانة المتقدمة التي وصلت إليها أبوظبي في تطوير بيئة أعمال عالمية ترتكز على الكفاءة والمرونة والحوكمة، مؤكداً أن غرفة أبوظبي ستواصل العمل على تطوير مبادرات وخدمات نوعية تدعم القطاع الخاص وتواكب تطلعات الإمارة المستقبلية.

