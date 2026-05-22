السبت 23 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«أبوظبي للأوراق المالية»: 99% نسبة التزام الشركات المدرجة بالإفصاح المالي للربع الأول

سوق أبوظبي للأوراق المالية (الاتحاد)
23 مايو 2026 01:56

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تحقيق نسبة التزام بلغت 99% في الإفصاح عن البيانات المالية المراجَعة للربع الأول من عام 2026 من قبل الشركات المساهمة العامة المتداولة في السوق.
وتم تقديم الإفصاحات ضمن الإطار الزمني القانوني المحدد للإعلان عن النتائج المالية للشركات العامة المدرجة، والذي يبلغ 45 يوماً من نهاية الفترة المالية المعنية.
وقامت جميع الشركات المساهمة العامة المتداولة في السوق بالإفصاح عن بياناتها المالية للربع الأول من عام 2026 ضمن الفترة المحددة، باستثناء الشركات التي توقف تداول أسهمها لمدة تزيد عن 6 أشهر. كما أظهرت مقارنة النتائج المالية للشركات المدرجة بين الربع الأول من عام 2025 والفترة نفسها من عام 2026 ارتفاعاً بنسبة 17% في أرباح الشركات.
وأكدت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن التعاون المستمر بين السوق والشركات المدرجة يشكل عاملاً رئيساً في تعزيز مستويات الشفافية، وتعميق ثقة المستثمرين، ودعم مرونة أسواق رأس المـــــــــــــال فــــي أبوظبي.

