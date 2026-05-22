السبت 23 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«آيرينا»: الإمارات نموذج فاعل في دعم التحول للطاقة المتجددة

فرانشيسكو لا كاميرا
23 مايو 2026 01:56

أبوظبي (وام)

أكد فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها فاعلاً عالمياً مؤثراً في دعم التحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز التعاون الدولي في قطاع الطاقة، من خلال استثماراتها الكبرى في مشاريع الطاقة الشمسية وتقنيات التخزين والبنية التحتية للطاقة، مشيراً إلى أن الدولة قدمت نموذجاً يبرهن قدرة الدول المنتجة للطاقة على الإسهام في تسريع التحول العالمي في قطاع الطاقة.
وقال لا كاميرا إن دولة الإمارات، بصفتها الدولة المستضيفة لمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، واصلت دعم الحوار والتعاون الدولي في مجال الطاقة المتجددة، وأسهمت في حشد التمويل والشراكات لنشر مشاريع الطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة والدول النامية، لافتاً إلى أنها لعبت دوراً محورياً في تحويل النقاش العالمي من التوسع في استخدام الطاقة المتجددة إلى تسريع نشرها عالمياً.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تواصل توسيع قدراتها المحلية في مجال الطاقة المتجددة، إلى جانب الاستثمار في مجالات الهيدروجين الأخضر والصناعات منخفضة الانبعاثات الكربونية، لافتاً إلى أن مشروع «الظفرة للطاقة المتجددة على مدار الساعة» الذي تطوره شركة مصدر في أبوظبي، ويجمع بين الطاقة الشمسية وسعات ضخمة لتخزين الطاقة بالبطاريات، يمثل نموذجاً عالمياً رائداً لتوفير إمدادات مستمرة وموثوقة من الطاقة المتجددة على مدار الساعة.

آيرينا
الإمارات
الوكالة الدولية للطاقة المتجددة
فرانشيسكو لا كاميرا
