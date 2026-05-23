«سبيس إكس» تطلق النسخة الجديدة من مركبة «ستارشيب»



أطلقت شركة «سبيس إكس» الأميركية المملوكة للملياردير إيلون ماسك، النسخة المحدثة من مركبة الفضاء «ستارشيب» في أولى رحلاتها التجريبية من قاعدة «ستاربايس» الفضائية في منطقة «بوكا تشيكا» بولاية تكساس.

وانطلق الصاروخ الحامل للمركبة من منصة الإطلاق في تمام الساعة 5:30 مساءً بالتوقيت المحلي لوسط الولايات المتحدة، تماشيًا مع الجدول الزمني المحدد للمهمة​​​.

ووفقًا لشركة «سبيس إكس»، يهدف الطيران التجريبي إلى اختبار الجيل الجديد من المركبات، حيث تم زيادة ارتفاع المركبة وصاروخ الدفع الحامل «سوبر هيفي» ليصل إلى 124 متراً، كما تم تزويدهما بمحركات «رابتور» المطورة والأكثر قوة، والتي يبلغ عددها الإجمالي 39 محركاً.

وستدخل «ستارشيب»، في مسار رحلة شبه مدارية، لتنفذ في الفضاء سلسلة من المناورات الجديدة لاختبار قدرة الهيكل على تحمل أقصى درجات الضغط والأحمال. وستقوم المركبة خلال الرحلة باختبار آلية تفريغ الحمولة؛ حيث تحمل على متنها 20 مجسماً ومحاكياً لحجم الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى قمرين صناعيين معدلين من جيل «ستارلينك» الجديد.