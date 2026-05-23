اقتصاد

الفنادق والمنتجعات الشاطئية «كاملة العدد» خلال عطلة «الأضحى»

24 مايو 2026 02:24

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي) 

شهدت فنادق ومنتجعات شاطئية طلبات حجز قياسية مع بدء عطلة عيد الأضحى المبارك، لترتفع معها مستويات الإشغال إلى الطاقة القصوى مع تسجيل زيادة كبيرة في الأسعار، وفقاً لمديري فنادق ومسؤولي مجموعات فندقية.
وأوضح هؤلاء أن الطلب القوي من السياحة الداخلية على حجز الإقامات الفندقية، وخاصة في اللحظات الأخيرة قبل وخلال العطلة، أحدث نشاطاً استثنائياً في الفنادق والمنتجعات الشاطئية والفنادق المصاحبة للمراكز التجارية في مختلف إمارات الدولة، لافتين إلى أن الفنادق استعدت بكامل طاقتها لاستقبال النزلاء من الأُسر والعائلات.

وتوقع مديرو فنادق أن تتجاوز معدلات الإشغال خلال العطلة هذا العام معدلات العام الماضي بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%، فيما تحافظ مستويات الأسعار على المستويات نفسها.
وأشار هؤلاء إلى أن الزخم الذي تشهده الفنادق جاء مدفوعاً أيضاً إلى جانب الطلب من السوق المحلية بطلب ملحوظ من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بشكل رئيسي، مما يعكس استمرار جاذبية دولة الإمارات كوجهة مفضلة لقضاء عطلات العيد، خاصةً لدى مواطنيها والمقيمين فيها وزوّارها من دول الخليج.

وجهات ترفيهية 
وقال طارق لبيب، رئيس الشؤون التجارية في فنادق ومنتجعات«IHG» في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: تشهد فنادق المجموعة طلباً قوياً واستثنائياً على الإقامة الفندقية في مختلف أنحاء دولة الإمارات خلال عطلة عيد الأضحى، مع توقعات بتحقيق إشغال كامل في فنادقنا الشاطئية في دبي والفجيرة ورأس الخيمة وفي أبوظبي أيضاً، حيث تتمركز الكثير من فنادق المجموعة في وجهات ترفيهية، مشيراً إلى تسجيل مستويات إشغال كاملة في معظم المحفظة الفندقية للمجموعة. 
وأضاف: يأتي هذا الزخم مدفوعاً بالطلب من السوق المحلية ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل رئيسي، مما يعكس استمرار جاذبية دولة الإمارات كوجهة مفضلة لقضاء عطلات العيد، خاصةً لدى مواطنيها والمقيمين فيها وزوّارها من دول الخليج. وأشار لبيب إلى أن المجموعة لديها 39 فندقاً في دولة الإمارات، تضم ما يقارب 12 ألف غرفة، من بينها 9 فنادق في أبوظبي.

زيادة الأسعار
من جهته، قال نادر غوشة، مدير عام منتجع ريو في دبي: يعمل الفندق بطاقته الاستيعابية القصوى خلال عطلة عيد الأضحى بدعم الإقبال غير المسبوق من السياحة المحلية، حيث بلغت نسبة الإشغال بالمنتجع الذي يضم أكثر من 800 غرفة وجناح 100%، بمتوسط عدد نزلاء زاد على 1600 نزيل، مشيراً إلى أن العروض التي قدمها الفندق خلال شهر مارس وأبريل أسهمت في زيادة الحجوزات خلال تلك الفترة، لكن ومنذ تحديد عطلة عيد الأضحى شهدنا طلباً مضاعفاً على الحجوزات، الأمر الذي ساهم في الوصول إلى الإشغال الكامل رغم زيادة الأسعار.
وأشار غوشة إلى أن الفندق رغم اعتماده بشكل رئيسي في الإشغال على الأسواق العالمية طوال العام، مازال يعمل بمستويات إشغال جيدة، بدعم الطلب المحلي ومجموعات الأفراد والعائلات من عدد الأسواق الدولية والخليجية.
وتوقّع غوشة أن تحافظ المنتجعات والفنادق الشاطئية في دبي ومختلف إمارات الدولة على حركة نشطة من الطلب خلال موسم الصيف، باعتبارها الملاذ الأول للأسر والعائلات، لاسيما خلال عطلات نهاية الأسبوع.
وحول مؤشرات الطلب في الموسم الشتوي الذي يتزامن مع الربع الأخير من العام، أوضح غوشة أنه على الرغم من التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، إلا أن الثقة بالمنتج السياحي الإماراتي ما زالت عند مستوياتها المرتفعة، وهو ما تعكسه المؤشرات الأولية لطلبات الحجوزات خلال الربع الأخير من العام، من مختلف الأسواق الخارجية.

ثقة متنامية 
وقال افتخار حمداني، المدير العام الإقليمي لفندق باهي قصر عجمان ومنتجع كورال بيتش الشارقة: فاقت معدلات الإشغال خلال عطلة عيد الأضحى التوقعات وزادت على 90% مدعومة بحجوزات اللحظات الأخيرة، وهو ما يعكس الثقة المتنامية في المنتج السياحي في مختلف إمارات الدولة، مدفوعاً بتقديم تجارب ضيافة متكاملة تلائم جميع الفئات من الأفراد والأسر والعائلات.
وأضاف: هذا الطلب يأتي بالتزامن مع تزايد الإقبال على «إقامة العطلات» داخل الدولة، حيث تبرز عجمان والشارقة كوجهات مفضلة للعائلات. وقد حرصنا على تعزيز جاهزيتنا التشغيلية وتوسيع نطاق خدماتنا، إلى جانب تطوير برامج موسمية شاملة تشمل تجارب ثقافية وترفيهية متكاملة، من المأكولات الإماراتية التقليدية والعروض الحية، إلى الأنشطة العائلية والحوافز الصحية والترفيهية، كما نواصل تقديم باقات تنافسية مصممة لتوفير قيمة مضافة للنزلاء، بما يضمن تجربة ضيافة استثنائية تعكس القيم الثقافية المحلية وتلبّي تطلعات العائلات الباحثة عن وجهات قريبة تجمع بين الراحة والتجارب الأصيلة.

