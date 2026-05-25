"سامسونج" تتصدر سوق الهواتف الذكية بالمنطقة خلال الربع الأول

تصدرت شركة "سامسونج إلكترونيكس" الكورية الجنوبية العملاقة للإلكترونيات سوق الهواتف الذكية في الشرق الأوسط، وذلك بعد أن تصدرت سوق الهواتف الذكية العالمية بحصة سوقية بلغت 22% خلال الربع الأول من عام 2026.

وقالت شركة أبحاث السوق "أومديا"، اليوم الاثنين، إن حصة سامسونج السوقية في الشرق الأوسط بلغت 34% خلال الربع الأول من عام 2026، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وشهدت سوق الهواتف الذكية في الشرق الأوسط انخفاضا في الطلب، مما أدى إلى تراجع شحنات هواتف سامسونج بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 11 مليون وحدة. إلا أنها حافظت على صدارتها في السوق بحصة سوقية بلغت 34%.

