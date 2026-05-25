«كور42» تحصل على تسهيلات تمويلية بقيمة 550 مليون دولار من بنك «HSBC»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «كور42»، التابعة لمجموعة «جي42» والمتخصّصة في حلول السحابة السيادية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إبرام اتفاقيتين مع بنك «HSBC» للحصول على تمويل تجاري مُهيكل بقيمة 550 مليون دولار، موزعاً بين 240 مليون دولار للاتفاق الأول و310 ملايين دولار للثاني، وذلك لدعم توسعها في الولايات المتحدة وأوروبا، وتعزيز قدراتها في البنية التحتية السحابية الداعمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتعكس هذه التسهيلات، التي أُنجزت في فبراير ومايو 2026 على التوالي، توجه «كور42» نحو تعزيز حضورها العالمي عبر تمويل يتناسب مع طبيعة وحجم الاستثمارات التي يتطلبها هذا القطاع، فضلاً عن أنه يمنح الشركة مرونة أكبر في تنفيذ خططها التوسعية دون المساس بهيكل الملكية، ويدعم قدرتها على تسريع بناء القدرات اللازمة لتلبية احتياجات الجهات والمؤسسات الكبرى المرتبطة معها بعقود طويلة الأجل، خاصةً أعباء العمل التشغيلية المتقدمة التي تحتاج إلى بنية سحابية قوية وموثوقة لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت نيها غوبتا، المديرة المالية لدى «كور42»، أن هذه الخطوة تُمثّل محطةً مهمةً في مسيرة الشركة، وتؤكد حجم الإدراك المتزايد لدى المؤسسات المالية العالمية لأهمية البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، باعتبارها استثماراً طويل الأجل وركيزةً أساسيةً للنمو المستقبلي.

وقالت: إن التمويل التجاري الذي وفّره بنك «HSBC» يمنح «كور42» دفعةً قويةً لنشر خدماتها التقنية بوتيرة أسرع في الولايات المتحدة وأوروبا، مع الحفاظ على التوازن بين مستهدفات النمو المستدام والانضباط المالي.

من جانبها، أكدت روبال جوبانبوترا، المستشارة القانونية لدى «كور42»، أن مشروعات الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق تحتاج إلى قدر عالٍ من التنظيم والانضباط، مشيرةً إلى أن هذه التسهيلات خُصصت لدعم توسع الشركة على المدى الطويل، مع الحفاظ على الشفافية والالتزام بمعايير الحوكمة في التعاملات العابرة للحدود.

فيما قالت شيخة المري، رئيسة قطاع الخدمات المصرفية العالمية لدى بنك «HSBC» في دولة الإمارات: تمّ تصميم هذه التسهيلات التمويلية لشركة «كور42» لتلبية احتياجاتها الحالية، وفي الوقت ذاته وضع أساس قوي يسهّل حصولها على التمويل اللازم لمشروعاتها المقبلة، كما تؤكد هذه المرونة التمويلية إدراك البنك لطبيعة قطاع التكنولوجيا، وما يتطلبه من حلول قادرة على مواكبة احتياجاته المتغيرة ومشروعاته سريعة النمو.