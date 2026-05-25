«نماء» تختتم برنامج «مهارات الاقتصاد الرقمي والعمل الحر»

الشارقة (الاتحاد)

احتفت مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة بتخريج 31 مشاركة ضمن برنامج «مهارات الاقتصاد الرقمي والعمل الحر»، الذي نُظم للمرة الأولى في «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار» خلال الفترة من 21 أبريل إلى 20 مايو 2026، بهدف تعزيز جاهزية المرأة لدخول مجالات الاقتصاد الرقمي والعمل الحر وتطوير أعمال مستقلة قائمة على المهارات الحديثة في قطاعات متنوعة تشمل التكنولوجيا، والأزياء، والصحة، والاستدامة، والسياحة، والخدمات الرقمية.

واختُتم البرنامج بعروض نهائية قدّمت خلالها المشاركات أعمالهن أمام لجنة تحكيم متخصّصة، حيث عكست العروض قدرتهن على تحويل الأفكار إلى نماذج أعمال أولية قابلة للتطوير، وربطها باحتياجات السوق ومتطلبات الاقتصاد الجديد.

وقالت مريم الحمادي، المدير العام لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة: يشهد العالم اليوم تحولاً متسارعاً في طبيعة العمل ونماذج الدخل، مع توسّع الاقتصاد الرقمي وازدياد الاعتماد على المهارات المرنة والعمل المستقل، وهذا التحول لا يرتبط بالتكنولوجيا فقط، بل بقدرة الأفراد على التكيّف، وبناء حضور مهني واضح، وتحويل المعرفة والمهارة إلى فرص اقتصادية قابلة للنمو والاستمرار.

وأضافت: من هذا المنطلق، حرصنا في «نماء» على أن يوفّر البرنامج تجربة عملية تمكّن المشاركات من فهم آليات العمل في هذا الواقع الجديد، ليس فقط عبر تعلّم الأدوات الرقمية، وإنما من خلال تطوير طريقة التفكير بالمشروع، وفهم احتياجات السوق، وبناء علاقة مستدامة مع العملاء، وتحويل الأفكار إلى نماذج أعمال أولية قابلة للتطوير. وما شهدناه في المخرجات النهائية يعكس أهمية الاستثمار في المهارات التطبيقية التي تمنح المرأة قدرة أكبر على بناء مسار مهني أكثر مرونة واستقلالية.

وعكست الأعمال التي قدّمتها المشاركات قدرة واضحة على ربط الأفكار باحتياجات السوق، وصياغة نماذج أعمال أولية قابلة للتطوير. وتنوّعت هذه الأعمال لتشمل قطاعات التكنولوجيا، والصحة، والأزياء، والأغذية، والاستدامة والتراث، والسياحة، والهدايا.

من بين هذه الأعمال، منصة رقمية تربط الطلاب والأكاديميين بالمستثمرين لتحويل الأبحاث الأكاديمية إلى مشاريع قائمة، إلى جانب مشروع متخصص في مجال الأغذية الصحية، ومنصة مجتمعية لتبادل المقتنيات المستعملة عبر نظام نقاط يهدف إلى تقليل الهدر.

كما شملت المشاريع منصة رقمية لتنظيم وحجز الجولات السياحية والتعليمية في الشارقة، ومشروعاً للمشغولات اليدوية المستوحاة من الحرف التقليدية بتصاميم عصرية، ومشروعاً استشارياً يُعنى بالصحة النفسية والرفاه المجتمعي، إضافة إلى منصة للهدايا المرتبطة بالتنمية الذاتية والمحتوى التحفيزي الرقمي، إلى جانب منصة محلية لخدمات الصيانة المنزلية الفورية تعتمد على تنظيم الخدمات ورفع كفاءة تجربة المستخدم.

وفي ختام البرنامج، كرّمت «نماء» أعضاء لجنة التحكيم، كما حصلت المشاركات على شهادات تخرج من أكاديمية «برايس ووترهاوس كوبرز».

